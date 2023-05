Ô tô bốc cháy kinh hoàng giữa nắng nóng 40 độ

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh được ghi lại chiếc ô tô đang di chuyển ở Phúc Thọ, Hà Nội bốc cháy dữ dội. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn và khiến giao thông ùn tắc.

Tác giả: Ngọc Diệp

Nguồn tin: arttimes.vn