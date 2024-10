Nữ TikToker bất ngờ bị cư dân mạng chỉ trích "độc ác", "thiếu đức hiếu sinh" vì ăn món đặc sản miền Tây

Tóc Vàng hoe là một TikToker khá quen mặt trên mạng xã hội được nhiều người yêu mến. Với kênh cá nhân Facebook 294k người theo dõi, những video review đồ ăn lẫn đặc sản của cô nàng được nhiều người quan tâm. Mới đây nhất, clip review một đặc sản miền Tây của cô nàng bỗng bị cư dân mạng chỉ trích: Ăn rắn mối.

Trong clip review, TikToker Tóc Vàng hoe rất hào hứng bắt rắn mối trong hộp để khoe với khán giản. Nguồn: Tóc Vàng hoe

Cô nàng chia sẻ: "Hôm nay Vàng sẽ ăn con rắn mối này nha. Bây giờ mình sẽ bắt nó ra và làm thịt nó". TikToker này chia sẻ thêm ngày bé cô hay bắt nó mà bây giờ lại thấy sợ hơn. Tuy nhiên, sau màn bắt thử rắn mối trong hợp, một mẹt nhỏ rắn mối đã được cô nàng sơ chế bày ra trước mắt, ướp gia vị đâu đấy và cho lên vỉ nướng.

Sau khi khoe màn bắt rắn mối trong hộp, cô nàng Tóc Vàng hoe đã nhanh tay sơ chế và ướp gia vị đám rắn mối nay, chuẩn bị món ăn đặc sản trứ danh của miền Tây. Nguồn: Tóc Vàng hoe

Thế nhưng, khác với những clip review đồ ăn khác được hưởng ứng của cộng đồng mạng, ngay phía dưới video, nhiều người để lại bình luận chỉ trích cô nàng TikToker này.

- "Vì kiếm tiền mà sát sanh... nhân quả nhãn tiền nhé".

- "Xinh đẹp! Nhưng không có lòng nhân từ và đạo đức một chút nào hết, chuyên ăn toàn đồ sống. Ăn nguyên con khỏi sơ chế mới hay".

- "Mình rất thích xem Vàng ăn, nhưng tốt hơn Vàng nên mua họ chế biến sẵn hoặc là chế biến trước khi quay chứ nhìn thấy như vậy không thiện cảm lắm".

- "Đỉnh cao của sự ghớm ghiếc!".

- "Trông người không đến nỗi mà ác quá".

- "Tui sợ nhất con này cái mùi nó tanh ôi dồi ôi luôn vậy mà chị này ăn ngon lành. Ôi Vàng ơi!".

- "Con này ăn ngon lắm, ăn vào thuốc lắm ấy mà kiểu ăn 1-2 con thôi thì mình ăn được, ngồi nhìn nguyên bầy như vậy thì hơi tội tội tụi nó".

- "Con này hết thuốc chữa rồi ăn toàn đồ độc mà ác nữa, không có đức hiếu sinh gì hết. Nam mô a Di Đà Phật, cầu mong cho những con vật đó được siêu thoát".

