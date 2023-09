Nữ giám đốc Bùi Thị Phương Nga bị khởi tố

Ngày 1-9, Công an huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khởi tố bị can Bùi Thị Phương Nga (34 tuổi, quê Quảng Bình), Giám đốc Công ty TNHH du lịch Sen Biển Đảo (tại Côn Đảo) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nga được tại ngoại do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Theo điều tra, nhiều du khách ở Hà Nội tố cáo Nga có hành vi lừa đảo bằng cách bán các voucher du lịch Hà Nội – Côn Đảo với giá rẻ.

Giá vé chặng Hà Nội - Côn Đảo và ngược lại luôn ở mức khá cao

Cụ thể, tháng 7-2022, Nga thiết kế các combo, voucher du lịch Hà Nội - Côn Đảo với giá từ gần 6 triệu đồng đến gần 8 triệu đồng /người, bao gồm vé máy bay khứ hồi, phòng khách sạn từ 2 sao trở lên, xe đưa đón, các bữa ăn... rồi rao trên mạng xã hội.

Một phụ nữ ở Hà Nội dự tính đưa gia đình đi Côn Đảo giữa tháng 3-2023 nên liên hệ Nga và được báo giá 37,6 triệu đồng cho chuyến đi 3 ngày, 2 đêm. Sau đó, người này chuyển tiền cho Nga.

Gần tới ngày bay, Nga thông báo không còn vé và hủy tour, hứa trả lại tiền nhưng không thực hiện. Sau đó, 11 người khác cũng tố cáo Nga lừa đảo hơn 888 triệu đồng.

Nga khai đưa ra các combo rẻ hơn giá thị trường rất nhiều để đánh vào tâm lý, đồng thời lên mạng tải seri vé, mã chuyển bay, viết phiếu thu của công ty gửi để khách tin tưởng.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao động