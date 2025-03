Nữ đại gia 2 con Nghệ An ‘săn’ thành công chồng trẻ kém 6 tuổi, rước dâu bằng siêu xe trăm tỷ, của hồi môn 500 cây vàng

Nguyễn Thị Quỳnh Anh (sinh năm 1992, Hà Nội), hay còn được biết đến với cái tên Quỳnh Anh Mango, là một hotgirl có tiếng trên mạng xã hội. Cô từng lọt vào top 10 cuộc thi Miss Teen 2011 và từ đó thu hút nhiều sự chú ý. Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống xa hoa với những món đồ đắt đỏ như kim cương, hàng hiệu, xe sang và biệt thự lộng lẫy. Cũng chính vì vậy, cô được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng biệt danh "phú bà".

Sau biến cố tình cảm, giờ đây cô nàng 9X đã tìm được hạnh phúc mới của đời mình. Ảnh: FBNV

Dù sở hữu ngoại hình nổi bật và sự nghiệp vững chắc, nhưng đường tình duyên của Quỳnh Anh lại không mấy suôn sẻ. Cô từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện đang là mẹ đơn thân của hai con, một trai một gái. Sau khi ly hôn, cô đảm nhận vai trò chăm sóc và nuôi dạy các con mà không cần sự trợ giúp từ chồng cũ.

Vượt qua biến cố hôn nhân, Quỳnh Anh đã tìm thấy hạnh phúc mới bên cạnh Nguyễn Đường Quang Anh - cầu thủ bóng rổ đến từ Nghệ An.

Quang Anh và Quỳnh Anh. Ảnh: Linh Lê Chí

Trải qua hơn ba năm hẹn hò, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân với lễ ăn hỏi tổ chức vào ngày 17/12/2024. Đám hỏi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi màn trao vàng cưới vô cùng đặc biệt. Vì số lượng nhẫn vàng quá nhiều, bố mẹ hai bên phải xâu lại thành chuỗi và đeo lên cổ cô dâu, chú rể. Dù chưa tiết lộ con số cụ thể, nhưng theo chia sẻ từ bạn thân Quỳnh Anh, số vàng cưới lên đến 500 cây.

Cô dâu chú rể treo vàng trĩu cổ kín tay. Nguồn: IGNV

Bố mẹ 2 bên phải xâu nhẫn vào dây chuyền rồi đeo vào cổ cho cô dâu vì không thể đeo hết vào tay. Nguồn: IGNV

Sau đó, vào ngày 29/12/2024, lễ cưới chính thức diễn ra và tiếp tục gây bão mạng xã hội với màn rước dâu hoành tráng. Đoàn xe đưa dâu từ Hà Nội đến Nghệ An quy tụ hàng loạt siêu xe đắt đỏ, bao gồm 6 chiếc Rolls-Royce nhiều phiên bản khác nhau, Lamborghini, Bentley, Mercedes,... Được biết, dàn xe sang trọng này thuộc sở hữu của cô dâu và những người bạn thân thiết, với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Lễ cưới không chỉ hoành tráng về quy mô mà còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí như ca sĩ Khắc Việt, MC Nguyên Khang,...

Dàn xe sang đám cưới hot tiktoker Quỳnh Anh Mango. Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn với người chồng đầu tiên, Quỳnh Anh có hai con và tập trung vào công việc kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu và sau khi chia tay, cô một mình nuôi dạy hai con.

Trên mạng xã hội, Quỳnh Anh thu hút sự chú ý khi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống xa hoa với khối tài sản đáng mơ ước, bao gồm nhà sang, xe xịn, kim cương lấp lánh. Cô cũng có niềm đam mê đặc biệt với hàng hiệu, sở hữu tủ quần áo quy tụ nhiều thiết kế từ các thương hiệu danh tiếng thế giới như Hermes, Dior, Louis Vuitton, Gucci, Chanel,...

Hiện tại, cô sở hữu kênh TikTok với hơn 290 nghìn người theo dõi và tài khoản Facebook thu hút gần 62 nghìn lượt quan tâm. Nhờ cuộc sống giàu có và phong cách sang chảnh, cư dân mạng ưu ái gọi cô với biệt danh “phú bà” Quỳnh Anh Mango.

Những bức ảnh khiến Quỳnh Anh được cư dân mạng gọi là "phú bà". Ảnh: FBNV

Về phía chú rể, Nguyễn Đường Quang Anh (biệt danh Sugar) sinh năm 1998, quê Nghệ An. Anh là cầu thủ bóng rổ từng thi đấu cho CLB Hanoi Buffaloes tại VBA và cũng đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Giáo dục thể chất tại Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội.

Nói về chuyện kết hôn với người chồng kém tuổi, Quỳnh Anh từng chia sẻ kèm ảnh cưới: "Rồi ai cũng phải lấy chồng thôi. Duyên phận thì không quan trọng đối phương là Ngưu Ma Vương hay Hồng Hài Nhi".

Cô cũng bày tỏ sự hạnh phúc khi Quang Anh luôn dành tình cảm đặc biệt cho hai con riêng của mình. "Mong rằng các mẹ sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương con riêng hơn tất cả. Cảm giác nhớ thương con hơn cả mẹ ruột, đi đâu cũng gọi về ba bữa một ngày, thậm chí còn giận dỗi khi con không gọi cho bố, trách mẹ chẳng hỏi han con" - Quỳnh Anh trải lòng.

Ảnh cưới của cặp đôi Quang Anh và Quỳnh Anh. Ảnh: Linh Lê Chí

Bàn về chuyện kết hôn, cô cho rằng mục đích của hôn nhân là để có thêm một người yêu thương và đồng hành trong cuộc sống. Theo cô, khi một người đau nhức, sẽ có người bên cạnh đưa đến bệnh viện; khi trời mưa tầm tã, sẽ có người chờ đón; khi đêm khuya tĩnh lặng, sẽ có người nằm bên giúp an tâm say giấc; và khi tủi thân oan ức, sẽ có người vỗ về, an ủi rằng: "Đừng lo, có anh ở đây rồi".

Cô cũng nhấn mạnh rằng ý nghĩa thực sự của hôn nhân không phải để tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để làm hài lòng cha mẹ hay chỉ vì chuyện con cái, mà quan trọng nhất là để bản thân cảm thấy hạnh phúc và có một cuộc sống tốt hơn so với khi độc thân.

