Những loài hoa mang ý nghĩa may mắn, tài lộc nên đặt trên ban thờ ngày Tết 2023

Ý nghĩa của việc cúng hoa trên bàn thờ

Cúng hoa là một tục lệ của người dân Việt Nam có từ xưa. Trên bàn thờ gia đình ngày mùng Một hoặc Rằm, đặc biệt là các ngày lễ tết không thể thiếu một bình hoa tươi.

Theo quan niệm của người xưa, hoa tươi tượng trưng cho sự thanh khiết, chính vì thế dâng hoa lên bàn thờ thể hiện ý nghĩa mang những điều thiện, cái tốt đã làm được để dâng lên tổ tiên.

Vậy đặt loại hoa nào trên ban thờ ngày Tết để thu hút tài lộc, vận may?

Hoa đào, mai

Đây là hai loài hoa thường thấy ở dịp Tết. Hoa đào được xem là tinh hoa của ngũ hành, không chỉ có tác dụng xua đuổi tà ma, mà còn mang đến nguồn sinh khí, giúp con người khỏe mạnh và bình an trong năm mới.

Hoa mai kiêu sa tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang, mang nhiều lộc lá nên cũng thường được chọn để bày trên ban thờ ngày Tết.

Hoa cúc vàng



Cung tài vận thuộc hành Kim, mà hành này lại có màu sắc tương sinh tương hợp là màu vàng, màu trắng, màu xám nên có thể chọn hoa cúc vàng cắm trên bàn thờ để cầu tài lộc. Đây là lựa chọn đáng lưu tâm cho gia chủ.

Vì Kim khắc Thủy, gia chủ không nên chọn những loài hoa có màu xanh, không chỉ gây hao tài mà còn ảnh hưởng đến công danh tài lộc, dễ hao tài tán của.

Hoa hồng đỏ



Các vật phẩm phong thủy mang đến may mắn, sinh lộc tốt thường là màu đỏ như phong bì lì xì, lồng đèn, bùa bình an, túi trầm bình an… Bởi vậy, với sắc đỏ của hoa hồng sẽ giúp cho gia chủ gặp nhiều điều bình an, may mắn, hút tiền tài vào nhà khi chưng trên bàn thờ gia tiên vào dịp Tết.

Được biết, hoa hồng đỏ là một biểu tượng của tình yêu hạnh phúc, mãnh liệt. Nó còn mang ý nghĩa cát tường. Ngoài ra, hoa hồng còn có mùi hương nhẹ, dễ chịu giúp giải tỏa các căng thẳng, khí xấu trong không gian ngôi nhà.

Hoa cát tường



Nhiều gia đình mong muốn một năm mới vạn sự may mắn, như ý giống như tên gọi loài hoa Cát tường nên lựa chọn loài hoa này cắm bàn thờ vào dịp Tết đến.

Đây là loài hoa có nhiều màu sắc như trắng, đỏ, hồng, tím,... nên các gia đình có thể lựa chọn màu hoa tùy theo ý thích.

Một trong những cách để giữ hoa Cát tường lâu tàn là bỏ vào bình cắm hoa 1 chút đường.

Hoa huệ trắng



Là loài hoa tượng trưng cho sự sung túc, no đủ, cắm hoa huệ trên ban thờ dịp Tết sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống đầy đủ, sung túc và giàu sang.

Hoa lay ơn

Hoa lay ơn còn được gọi là kiếm lan, tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh tao, trang nhã, có ý nghĩa tình cảm gắn bó, keo sơn. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn đây là loài hoa thắp hương lên bàn thờ vào dịp Tết.

Hoa thược dược

Loài hoa tuy vẻ ngoài có vẻ yếu mềm, dễ dập, gãy nhưng có tác dụng chiêu tài to lớn theo phong thủy. Vì vậy, loài hoa này luôn được các gia đình bày trên bàn thờ, nhất là những người làm ăn, kinh doanh, buôn bán.

Hoa đồng tiền



Loại hoa đa màu sắc nhưng dùng để chưng trong dịp Tết thì nên chọn những bông màu đỏ hoặc vàng. Không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn đem lại may mắn, tiền bạc của gia chủ.

Đúng với tên gọi ‘đồng tiền’, như một sự tài lộc đang đến với bạn. Từ xưa, mọi người đã tin vào việc đặt chậu hoa đồng tiền trong nhà sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt và hóa giải điềm xấu mang vận may cho gia chủ.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tác giả: Thủy Linh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn