Nhóm cán bộ ngân hàng sụp bẫy chứng từ khống, thiệt hại hơn 601 tỉ đồng

Nhóm cán bộ ngân hàng tại tòa - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 12-6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức xét xử vụ án nhóm cán bộ một ngân hàng lớn tại chi nhánh An Giang về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến 3 công ty thủy sản tại An Giang, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 601 tỉ đồng.

Năm bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng bị đưa ra xét xử gồm Bùi Hữu Quốc (44 tuổi), Võ Đan Vân (44 tuổi), Liệt Lâm (53 tuổi), Quách Bảo Nguyên (47 tuổi) và Nguyễn Tấn Triều (51 tuổi, đều ngụ TP Long Xuyên).

Theo cáo trạng, giai đoạn năm 2010-2014, các bị cáo đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tính hợp lệ của 100 hồ sơ rút vốn vay, để Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu rút vốn bằng chứng từ khống, gây thiệt hại trên 601 tỉ đồng (tính đến ngày 21-12-2020).

Bị cáo Bùi Hữu Quốc (đứng) và Võ Đan Vân (áo đen) bị đề nghị 3 năm tù đến 3 năm 6 tháng tù - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Hữu Quốc và Võ Đan Vân mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tấn Triều 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù treo; Liệt Lâm và Quách Bảo Nguyên 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù treo.

Hội đồng xét xử đã nghị án và sẽ tuyên án vào chiều 13-6.

Tác giả: Bửu Đấu

Nguồn tin: tuoitre.vn