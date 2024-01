Nhờ chồng phơi đồ, vợ kiểm tra camera thấy cảnh không nói nên lời

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người chồng trong lúc phơi đồ cho vợ có hành động lạ khiến ai nấy đều cạn lời, cười nghiêng ngả.

Đoạn clip được chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Theo đoạn clip cho thấy, anh chồng đang không mặc áo đứng phơi đồ cho vợ ở trước hiên nhà. Mọi chuyện vốn bình thường cho tới khi anh chồng phơi đến đồ nội y của vợ.

Vì quá tò mò không biết mình mặc đồ áo ngực của vợ sẽ như thế nào, anh chồng đã đưa lên mặc thử vào người và ngắm kỹ càng. Thậm chí người chồng còn thử cả chiếc khác mẫu mã để ngắm rồi lắc người qua lại khiến ai nấy đều cạn lời.

Anh chồng thích thú mặc thử áo ngực của vợ rồi tạo dáng hài hước.

Ngay sau khi được chia sẻ, khoảng khắc ngẫu hứng của anh chồng khiến ai nấy đều bật cười nghiêng ngả.

Đa số đều để lại những bình luận hài hước, vui vẻ: “Đàn ông là những đứa trẻ không chịu lớn”, “có lẽ anh chồng đang bắt trước vợ mình sau khi mặc đồ”, “Lần đầu mặc thử còn nhiều bỡ ngỡ”, nhiều cư dân mạng để lại bình luận.

Hiện đoạn clip vẫn đang được nhiều người chia sẻ, bình luận hài hước.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn