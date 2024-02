Nhiều nam nữ “bay” tại căn nhà không số trong đêm Valentine

Sáng 16/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Trọng Nghĩa (SN 1998) về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Mai Chí Cường (SN 1993) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; cho gia đình bảo lãnh Phạm Thị Lan (SN 1992), Lâm Kim Hường (SN 1981), cùng trú tại TP Long Xuyên và Phạm Thị Kim Ngọc (SN 1998, trú tại huyện Thoại Sơn) do đang nuôi con nhỏ, để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Hiện trường các đối tượng sử dụng ma túy.

Hai đối tượng Lê Trọng Nghĩa và Mai Chí Cường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, khoảng 22h30, ngày 14/2, Tổ công tác của Công an TP Long Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà không số thuộc tổ 69, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, phát hiện trong nhà có các đối tượng: Nghĩa, Cường, Lan, Hường và Ngọc.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ trong nhà 7 bọc nilon chứa tinh thể màu trắng là ma túy, 2 xe mô tô, 2 ĐTDĐ và nhiều dụng cụ dùng để mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Qua xét nghiệm nhanh, cả 5 đối tượng trên đều dương tính với ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nghĩa khai nhận số tinh thể trong các bọc nilon trên là ma tuý đá do Nghĩa mua về cùng Cường phân lẻ bán lại kiếm lời và tổ chức cho các con nghiện sử dụng.

Tác giả: Trần Lĩnh - Tiến Tầm

Nguồn tin: cand.com.vn