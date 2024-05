Nhân viên nhà hàng ở quận 1 lột sạch quần áo, đẩy khách ra đường ép trả tiền

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đến các bị can là chủ và nhân viên nhà hàng Nari - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 5-5, thông tin từ Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Phương Trâm (chủ nhà hàng Nari) và Nguyễn Tiền Luân (23 tuổi), Nguyễn Quang Lợi (26 tuổi), Lê Duy (25 tuổi), Phan Thị Kim Xuyến (27 tuổi, cùng là nhân viên nhà hàng Nari) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 sáng 17-4, ông Đ.P.D. (53 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đi một mình đến nhà hàng Nari trên đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé uống bia. Tại đây, ông D. được nhân viên tư vấn gói dịch vụ uống bia, karaoke với giá 40 USD/giờ, ông D. đồng ý.

Sau đó, ông D. vào phòng hát karaoke thì có 3 nhân viên nữ đi vào uống bia cùng.

Tuy nhiên, khi ông này đi vệ sinh trở vào thấy quá nhiều vỏ lon nên cho rằng nhóm nhân viên này cố tình sử dụng "chiêu trò" để bán nhiều bia nên mời 2 trong 3 nữ phục vụ ra khỏi phòng.

Đến khoảng 4h sáng (sau khi hát khoảng gần 3 giờ hát), ông D. gọi tính tiền thì nhận hóa đơn hơn 10 triệu đồng với nhiều loại phí, thuế, đồ ăn…

Tuy vậy, ông D. cho rằng mình không gọi để dùng nên không đồng ý thanh toán và đề nghị đến công an để làm rõ.

Trước thái độ của ông D., nhóm nhân viên nhà hàng chửi bới xúc phạm và yêu cầu ông D. trả tiền xong mới được cho ra khỏi nhà hàng. Lúc này, Trâm đề nghị giảm số tiền xuống còn 9,5 triệu đồng. Ông D. vẫn không đồng ý liền bị nhóm nhân viên kéo vào trong nhà hàng, khóa cửa, kéo rèm rồi hành hung.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm nhân viên còn khống chế và cởi hết quần áo của ông D. để quay video lại và tiếp tục đấm đá ông này.

Dù vậy, ông D. vẫn không đồng ý trả tiền nên nhân viên nhà hàng mở cửa đẩy ông D. ra khỏi nhà hàng trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Lúc này quá xấu hổ, ông D. van xin thì nhóm nhân viên mở cửa cho vào lại nhà hàng, đồng thời tự ý mở bóp lấy thẻ tín dụng quẹt thanh toán số tiền 9,5 triệu đồng. Sau khi bị ép ký vào hóa đơn thì ông D. mới được lấy lại quần áo và ra về.

Tác giả: Đan Thuần