Nhan sắc ấn tượng của người đẹp Thái Lan đăng quang Hoa hậu Thế giới 2025

Tối 31/5, chung kết Miss World 2025 diễn ra tại Telangana, Ấn Độ, đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi đại diện Thái Lan, người đẹp Opal Suchata Chuangsri, đăng quang ngôi vị cao nhất. Đương kim Hoa hậu Krystyna Pyszková (Cộng hòa Czech) đã trao vương miện cho người kế nhiệm trong không khí đầy cảm xúc.

Opal Suchata Chuangsri của Thái Lan đăng quang Miss World 2025.

Kết quả chung cuộc, đại diện Martinique (Aurelie Joachim) giành vị trí Á hậu 3, đại diện Ba Lan (Maja Klajda) đạt Á hậu 2, và Ethiopia (Hasset Dereje Admassu) trở thành Á hậu 1. Trong khi đó, đại diện Việt Nam, Hoa hậu Ý Nhi, dừng chân tại top 40 sau một tháng tranh tài đầy nỗ lực.

Opal Suchata Chuangsri, 21 tuổi, cao 1,8m, hiện là sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Thammasat, Thái Lan. Cô đang điều hành khách sạn gia đình tại Phuket và thông thạo 4 ngôn ngữ. Trước thềm cuộc thi, Suchata bày tỏ khát vọng mang về vương miện Miss World đầu tiên cho Thái Lan, và cô đã biến giấc mơ đó thành hiện thực.

Trước đó, Opal Suchata Chuangsri từng ghi dấu ấn khi đạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Universe 2024. Tại Miss World 2025, cô tiếp tục tỏa sáng với thành tích Top 8 Head to Head Challenge và chiến thắng phần thi Multimedia Challenge.

Opal Suchata Chuangsri không phải là cái tên xa lạ với các cuộc thi sắc đẹp quốc tế.

Câu chuyện truyền cảm hứng của Opal Suchata Chuangsri đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Khi mới 16 tuổi, cô phát hiện mắc ung thư vú và trải qua ca phẫu thuật. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nỗi sợ hãi và bất an đã để lại dấu ấn sâu sắc trong cô. Biến thử thách thành động lực, Suchata sáng lập dự án "Opal for Her", một sáng kiến cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú tại Thái Lan. Dự án tập trung vào giáo dục, phát hiện sớm và trao quyền cho phụ nữ, phá vỡ định kiến và sự thiếu thông tin về căn bệnh này.

Bên cạnh hành trình thi nhan sắc, Opal Suchata Chuangsri còn là một doanh nhân trẻ, điều hành khách sạn gia đình tại Phuket, đồng thời là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang. Với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo với hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram.

Chiến thắng của Opal Suchata Chuangsri không chỉ là niềm tự hào của Thái Lan mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, minh chứng cho sự kiên cường và khát vọng cống hiến vì cộng đồng.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn