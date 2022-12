Nguyên nhân chàng trai ngâm mình giữa sông bất chấp trời đông giá rét

Ngày 1/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng một thanh niên đứng giữa con kênh có dòng nước đen ngòm ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thu hút đông đảo sự quan tâm.

Đáng chú ý, thời điểm này ở Nghệ An có nhiệt độ chỉ khoảng 15 độ, có mưa nhỏ và rất lạnh. Nhưng chàng trai vẫn "chấp tất" thời tiết giá rét, đứng khoanh tay ngâm mình giữa dòng nước. Sự việc lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người đi đường và những người dân sống quanh khu vực.

Thấy chàng thanh niên có biểu hiện tâm lý bất ổn, một số người dân đã lao xuống dòng nước đen đặc khuyên can thanh niên nên bình tĩnh và trở về về với gia đình. Tuy nhiên, dù được mọi người ra sức khuyên bảo nhưng thanh niên vẫn rất ngoan cố, không chịu nghe.

Cuối cùng, bất chấp sự chống cự của thanh niên, người dân đã khống chế, đưa thanh niên lên bờ. Sau đó, họ bàn giao cậu thanh niên cho lực lượng chức năng.

Một số người dân theo dõi sự việc cho biết, anh chàng này vì buồn chuyện tình cảm nên có ý định quyên sinh. Ban đầu anh tìm tới cầu cao hơn nhưng sau đó lại chọn con kênh này. Tuy nhiên, không ngờ mực nước ở đây lại khá nông, chỉ đến nửa người chàng thanh niên nên không nguy hiểm đến tính mạng. Không biết làm gì, chàng trai đành đứng ngâm mình trong dòng nước đen ngòm.

Vụ việc vẫn đang thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn