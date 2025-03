Người đi ô tô xịt sơn 'khỏi hen 100%': Phường bắt đi sơn lại, 'tác giả' mong không bị phạt

Người đàn ông đi sơn lại khu vực bị sơn quảng cáo "khỏi hen 100%" ở Vinh - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngày 28-3, ông Nguyễn Quang Vinh - trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP Vinh, Nghệ An - cho biết thành phố đã có văn bản gửi UBND các phường, xã trên địa bàn kiểm tra, xử lý tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép.

Động thái này được đưa ra sau phản ánh của Tuổi Trẻ Online về việc một người đàn ông đi ô tô xịt sơn quảng cáo "khỏi hen 100%" trên nhiều tường bao của nhà dân, khu vực công cộng, trường học… ở TP Vinh, khiến dư luận bức xúc.

Người đi ô tô xịt sơn quảng cáo ‘khỏi hen 100%’ phải khắc phục nguyên trạng

Liên quan tới vụ việc, đại diện một số UBND phường như Trường Thi, Vinh Tân, Bến Thủy cũng đã vào cuộc, liên lạc tìm được người đàn ông đi ô tô xịt sơn quảng cáo này.

Chính quyền các phường xã này yêu cầu người đàn ông đi khắc phục, hoàn trả nguyên trạng các khu vực từng bị xịt sơn quảng cáo trái phép.

Trả lời Tuổi Trẻ Online qua điện thoại, ông N.V.S. - người đi xịt sơn quảng cáo "khỏi hen" - cho hay ông đang đi sơn lại các địa điểm mà trước đây ông từng đi sơn, theo yêu cầu của cơ quan chức năng và người dân.

"Tôi chủ yếu đi sơn vào ban đêm nên không thể nhớ hết các địa điểm mình từng sơn. Các phường đã gọi tôi lên làm việc và yêu cầu tôi đi sơn khắc phục, nếu còn sót sẽ xử phạt. Bây giờ tôi sẽ đi sơn lại và mong không bị xử phạt", ông S. nói.

Nội dung quảng cáo "khỏi hen 100%" được xóa thêm nhếch nhác ở công sở trên đường Đinh Công Tráng, TP Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo Phòng Văn hóa - Thông tin TP Vinh, hoạt động quảng cáo, rao vặt trái phép, các lực lượng chức năng phường, xã thường xuyên tổ chức ra quân bóc, xóa, căn cứ vào số điện thoại in trên biển hiệu để xử phạt hành chính.

Đối với các thuê bao vi phạm nhiều lần thì đề xuất phương án thu hồi số điện thoại.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã nỗ lực bóc gỡ, xóa quảng cáo, rao vặt nhưng người dân vẫn cố tình tái phạm. Các hoạt động thường diễn ra về đêm nên rất khó bắt quả tang, xử lý vi phạm.

Ngoài ra, nếu thu hồi thuê bao di động gắn trên quảng cáo, rao vặt, nhiều người đã chấp nhận mất số điện thoại và tiếp tục sử dụng sim khác để thực hiện quảng cáo, rao vặt.

Theo quy định tại điều 8, Luật Quảng cáo năm 2012 và điều 34, nghị định 38 ngày 29-3-2021 của Chính phủ về vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, hành vi quảng cáo, rao vặt trái phép sẽ bị xử phạt mức tiền từ 1-2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 2-4 triệu đồng đối với tổ chức. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe. Do vậy cần tăng nặng mức xử phạt với cá nhân, tổ chức cố tình tái diễn vi phạm. Như Tuổi Trẻ Online thông tin, mấy ngày qua người dân các khu dân cư ở thành phố Vinh, Nghệ An bày tỏ bức xúc trước tình trạng quảng cáo, rao vặt lộn xộn tại nhiều tường nhà, khu vực công cộng như công sở, trường học… Đáng chú ý trong đó là sự xuất hiện dày đặc của quảng cáo cùng một nội dung "Khỏi hen 100%. Cam kết. 0366.666.xxx".

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ