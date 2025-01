Người đàn ông học lớp 9, không biết gì về dược làm giám đốc công ty sản xuất thuốc giả lớn ở TP.HCM

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Kim Diệu - Ảnh: CACC

Ngày 14-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Kim Diệu (41 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Kingpharm), Nguyễn Thị Ngọc Hương (39 tuổi, giám đốc Công ty TNHH MTV Kiến Lâm, vợ Diệu) cùng 20 người khác để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Nguyễn Thị Ngọc Hương (vợ Diệu) cùng chồng bị bắt giam vì sản xuất thuốc giả - Ảnh: CACC

Công an xác định vợ chồng Diệu - Hương thành lập, sử dụng pháp nhân 2 công ty trên để làm bình phong che giấu hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc đông y kết hợp tân dược các loại.

Bên trong xưởng sản xuất thuốc giả quy mô lớn tại TP.HCM, tang vật chất đầy 11 xe tải - Video: ĐAN THUẦN

Ngày 25-12-2024, Công an TP.HCM đã chỉ đạo công an các quận, các đơn vị nghiệp vụ lập 4 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm là cơ sở sản xuất, chứa nguyên liệu và thành phẩm thuốc giả.

Diệu và nhân viên đóng gói thuốc giả - Ảnh: CACC

Qua khám xét, công an thu giữ 1.164 thùng thuốc thành phẩm và nguyên liệu các loại (trong đó có 56.255 đơn vị sản phẩm thuốc giả, còn lại là nguyên liệu hoặc thuốc chưa thành phẩm); 1.600kg bột nguyên liệu dùng để sản xuất viên nén thuốc giả; 5 hệ thống máy móc dùng để sản xuất thuốc giả.

Điều đáng nói trên vỏ hộp thuốc giả ghi nơi sản xuất là Singapore hoặc Malaysia.

Công an phải huy động 11 xe tải để vận chuyển số thuốc giả và nguyên liệu rất lớn nêu trên về trụ sở.

Cơ quan điều tra xác định Diệu và vợ bắt đầu sản xuất thuốc giả từ năm 2018. Bản thân Diệu chỉ học đến lớp 9, không có chuyên môn về ngành dược.

Diệu sản xuất thuốc giả bằng cách tìm mua nguyên liệu thuốc đông y và hoạt chất tân dược về trộn lẫn rồi nghiền thành bột, sau đó dùng máy đóng thành viên… Phần lớn nhân viên làm việc cho vợ chồng Diệu đều là người cùng họ hàng, thân quen.

Máy móc để sản xuất thuốc giả - Ảnh: CACC

Các bị can bị khởi tố trong vụ án - Ảnh: CACC

Sản xuất thuốc giả trị giá hơn 45 tỉ đồng Theo cơ quan điều tra, chỉ riêng năm 2024 vợ chồng Diệu đã sản xuất thuốc giả trị giá hơn 45 tỉ đồng. Riêng Đỗ Thành Mỹ (44 tuổi, ngụ quận 12), Đỗ Thanh Hải (52 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Mộng Điền (37 tuổi, quê Trà Vinh) đã tiêu thụ số thuốc giả trị giá gần 35 tỉ đồng. Khác với những vụ sản xuất, buôn bán thuốc giả trước đây, Diệu không làm giả những thương hiệu thuốc đang lưu hành trên thị trường trong và ngoài nước, mà tự đặt tên một công ty và lấy trụ sở ở Malaysia và Singapore (không tồn tại trên thực tế) để in trên bao bì nhằm thể hiện sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ. Diệu khai lý do làm giả nhằm đánh vào tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng và khiến người mua, cơ quan chức năng khó truy xuất nguồn gốc.

Tác giả: Đan Thuần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ