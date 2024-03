Ngọc Trinh từ bỏ phong cách quyến rũ sau biến cố?

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, trợ lý thân cận của Ngọc Trinh đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng khi bất ngờ hé lộ sự thay đổi mạnh mẽ của "nữ hoàng nội y" sau khi được hưởng án treo.

Theo nữ trợ lý, Ngọc Trinh hiện đã thay đổi phong cách sexy, quyến rũ gắn bó với mình suốt nhiều năm qua sang một phong cách hoàn toàn mới, có thể nói là khác xưa.

Cụ thể Thúy Kiều viết: "Giờ chị em theo gu kín đáo rồi nên em bung xõa cỡ này được không ạ".

Ngọc Trinh thay đổi phong cách sau khi được hưởng án treo.

Trước đó, Ngọc Trinh từng gây bất ngờ khi chia sẻ về phong cách sống mà bản thân sẽ theo đuổi trong năm mới sau khi được hưởng án treo khiến nhiều người tò mò.

Cô cho biết: "Đây là một triết lý sống đến từ Đan Mạch, cảm giác ấm áp và thỏa mãn, tận hưởng những điều tốt đẹp nhỏ bé trong cuộc sống cùng với những người thân yêu xung quanh mình.

Suy nghĩ và cảm giác thoải mái, hạnh phúc. Trạng thái này có thể tồn tại trong bất cứ tình huống nào hay hành động nào trong cuộc sống.

Ví dụ như Trinh có thể vui cả ngày chỉ từ việc gội đầu cho các đứa cháu của mình, bù đắp lại những tháng ngày vừa qua khi Trinh không ở bên cạnh tụi nó".

Ngoài ra, Ngọc Trinh còn tâm sự thêm rằng, bản thân vẫn còn cảm thấy trống rỗng dù bên ngoài dường như có vẻ đã trở lại bình thường, chưa thật sự nắm bắt kịp với cuộc sống hối hả.

"Đi tìm cái an ngay trong cái bất an". Thời điểm này Trinh đã đi các Chùa tạ lễ rất nhiều, vì khi bước chân vào Chùa tự nhiên Trinh có cảm giác lòng mình được an yên nhẹ tênh đến kì lạ, cảm giác như được giang tay chào đón và ôm mình vào lòng.

Từ bây giờ mỗi tháng Trinh sẽ dành 2 ngày 1 và 15 âm lịch để ăn chay. Giúp mình thanh tịnh hơn và mỗi khi ăn sẽ suy nghĩ để hướng về bên trong bản thân nhiều hơn”, nữ người mẫu sinh năm 1989 chia sẻ.

Ngọc Trinh vốn nổi tiếng khi gắn liền với phong cách sexy, quyến rũ đầy táo bạo.

Bên cạnh đó, trong tâm thư gửi người hâm mộ sau khi được Tòa án cho hưởng án treo, "nữ hoàng nội y" tâm sự: "Từ giờ trở đi, Trinh sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Trinh mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua công việc và lối sống lành mạnh, gương mẫu.

Trinh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội".

Tác giả: Giang Thanh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn