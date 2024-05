Nghe và cho ý kiến Đề án sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nguyễn Bá Châu báo cáo Đề án sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Tính đến ngày 30/12/2023, toàn tỉnh có 895 Hợp tác xã (HTX), trong đó HTX hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ nông, lâm, ngư nghiệp là 684 HTX; hoạt động trên các lĩnh vực phi nông nghiệp là 211 HTX. Toàn tỉnh hiện có 3.035 Tổ hợp tác (THT), trong đó số THT có hợp đồng chứng thực là 355 THT với 8.510 thành viên. Trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Số HTX được tiếp cận từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Trung ương và của tỉnh chỉ chiếm khoảng 20%, còn lại khoảng 80% số HTX phải vay trên thị trường…

Qua 3 năm triển khai thực hiện Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ các HTX có thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn của Quỹ đã ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho các HTX, THT vay. Tuy nhiên, do phương thức thực hiện, cơ chế quản lý cho vay còn nhiều hạn chế nên hiệu quả triển khai thực hiện chưa cao. Vì vậy cần phải sắp xếp lại tổ chức và hoạt động của Quỹ theo Nghị định số 45 của Chính phủ.

Sau khi sắp xếp lại theo Nghị định số 45 của Chính phủ, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Nghệ An là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm, thực hiện chức năng cho vay đối với các HTX, liên hiệp HTX, thành viên THT. Trụ sở của Quỹ đặt tại trụ sở Liên minh HTX tỉnh Nghệ An. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại tỉnh Nghệ An.

Vốn điều lệ của Quỹ tại thời điểm năm 2024 là 12,5 tỷ đồng. Từ năm 2025 -2030, tùy theo tình hình thực tế, mỗi năm cấp tối thiểu 2,5 tỷ đồng, đến năm 2030 vốn điều lệ là 30 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở, ngành đã góp ý về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, phương thức hoạt động của Quỹ; thẩm quyền phê duyệt Đề án sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, việc sắp xếp lại Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX là hết sức cần thiết. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX theo Nghị định số 45 hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên không thực hiện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Sau cuộc họp này, Liên minh Hợp tác xã rà soát lại các ý kiến thành viên dự họp, hoàn thành dự thảo Đề án, báo cáo UBND tỉnh.

Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã họp để triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2024.

Theo đó, Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2024 được tổ chức vào sáng ngày 20/6/2024. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã. Tại điểm cầu chính – Nhà khách Nghệ An có sự tham gia của 80 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc; giám đốc doanh nghiệp nông nghiệp, HTX; tổ trưởng THT; các nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hội nghị là dịp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nông dân, đồng thời cung cấp thông tin, trao đổi những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những định hướng, chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân để cán bộ, hội viên nông dân nắm bắt và xác định trách nhiệm của mình đóng góp tích cực hơn vào nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2024

Tại cuộc họp, các đại biểu đã rà soát lại công tác chuẩn bị hội nghị, đề xuất một số nội dung của chương trình hội nghị.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ thống nhất với chương trình hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hội nghị phải được tổ chức trang trọng, có nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nông dân và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

