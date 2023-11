Nghệ An “trải thảm đỏ”, đón chờ sự hợp tác từ nhà đầu tư Mỹ

Mới đây, trong chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động kết nối, thúc đẩy sự hợp tác, giao thương với nước sở tại. Đây được xem là cơ hội lớn, đầy triển vọng để địa phương này tiếp tục đón thêm dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực công nghiệp.

Ấn tượng dòng vốn FDI

Với vị trí giao thương kinh tế vô cùng thuận lợi, hệ thống cơ sở hạ tầng “điện, đường, trường, trạm” ngày càng đồng bộ, hiện đại cùng nguồn nhân lực, tài nguyên đất đai dồi dào, tỉnh Nghệ An đang là “miền đất hứa” cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn ở nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội đầu tư và “lót ổ” lâu dài.

Theo đó, từ vị trí xếp hạng đứng thứ 25/63 tỉnh, thành cả nước trong năm 2020 với tổng vốn FDI là 206 triệu USD, đến nay địa phương đã bứt tốc mạnh mẽ, vươn lên tốp đầu về FDI với dấu mốc vượt 1 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2023; chỉ đứng sau các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Phòng.

Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2023, Nghệ An xếp vị trí thứ tư về thu hút FDI đăng ký mới với 1,01 tỷ USD; nâng tổng vốn FDI 10 tháng trên 1,27 tỷ USD nếu tính ca số vốn đăng ký bổ sung là 256,7 triệu USD, đứng thứ 9/63 tỉnh thành cả nước.

Một góc Khu công nghiệp WHA, nơi Foxconn sẽ đặt “đại bản doanh” với quy mô diện tích khoảng 48ha, tổng mức đầu tư 100 triệu USD

Điểm đáng nói trong bức tranh dòng vốn đầu tư vào Nghệ An trong những năm gần đây là chất lượng nguồn vốn khi có 4 dự án đầu tư lớn đều thuộc lĩnh vực công nghệ và sản xuất thiết bị điện tử, đơn cử như: Luxshare ICT, Everwin, Goertek và JuTeng; với tổng số vốn đầu tư lên đến gần 1,1 tỷ USD.

Qua những số liệu nổi bật kể trên có thể thấy những viễn cảnh rất tươi đẹp, sáng sủa về thu hút vốn FDI của Nghệ An. Tuy nhiên, nhìn nhận tổng thể, tỉnh này còn rất nhiều việc phải làm nếu như muốn vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ hay cả khu vực miền Trung.

Bởi trên thực tế, Nghệ An hiện vẫn còn dôi dư khá nhiều nguồn lực và cũng chưa thu hút đc nhiều nhà đầu tư lớn ở nước ngoài so với mong đợi, nhất là các doanh nghiệp ở nước có nền công nghiệp mạnh, trình độ công nghệ tiên tiến như Mỹ…

Trên đường băng cất cánh…

Nhằm tạo bước tiến vượt trội hơn nữa trong công tác thu hút vốn FDI cũng như kết nối hoạt động với các doanh nghiệp Mỹ, những ngày vừa qua, đoàn công tác Nghệ An đã có chuyến thăm và làm việc tại nước này với nhiều hoạt động kết nối, thúc đẩy sự hợp tác đầu tư, giao thương giữa 2 bên được diễn ra.

Cụ thể, trong chương trình công tác tại Mỹ, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức diễn đàn “Kết nối đầu tư Nghệ An - Mỹ” với sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Phòng Thương mại người Mỹ gốc Á (AACC).

Diễn đàn có sự góp mặt của các đại diện cơ quan tại Việt Nam, đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng như nhiều doanh nghiệp của Mỹ. Đây là một trong những hoạt động giúp tăng cường kết nối, sự hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, thương mại giữa địa phương và nước Mỹ. Từ đó nâng cao sự phát triển kinh tế cho tỉnh, thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương lớn nhất.

Đặc biệt tại diễn đàn có sự tham gia của AACC - một tổ chức phi lợi nhuận với gần 3.000 doanh nghiệp thành viên, hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người Mỹ gốc Á và các doanh nghiệp Mỹ. Việc kết nối với tổ chức này sẽ giúp đưa ra nhiều giải pháp tốt, nhiều cơ hội đầu tư mới cho Nghệ An.

Các nhà đầu tư đang kỳ vọng thời gian tới, Nghệ An sẽ bứt tốc mạnh mẽ, cải thiện tốt môi trường kinh doanh, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển thuận lợi hơn nữa

Tại diễn đàn, đại diện đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã giới thiệu khái quát tiềm năng, lợi thế của địa phương để có cơ sở kết nối với các đối tác Mỹ trên các lĩnh vực: Công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao và một số mặt hàng trong vấn đề thị trường đang có lợi thế là công nghiệp tiêu dùng, sản xuất vật liệu mới, công nghiệp hóa dầu và các ngành về năng lượng như điện khí, thu thập khí tự nhiên hóa lỏng.

Đồng thời cũng cho biết rằng, Nghệ An đã chuẩn bị những điều kiện thuận lợi nhất về quy hoạch, mặt bằng đầu tư, nguồn nhân lực, hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ khi đến tìm hiểu và đầu tư tại địa phương.

Hi vọng rằng, sau hoạt động lần này, Nghệ An sẽ đón nhận thêm nhiều tín hiệu vui, những “làn gió mới” từ các dự án chất lượng cao của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu quốc tế tại những nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ. Từ đó sẽ góp phần nâng tầm vị thế, phát huy hiệu quả nguồn lực nội tại, đẩy nhanh tiến độ trở thành tỉnh có nền công nghiệp phát triển mạnh, bền vững trong tương lai gần.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn