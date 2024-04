Nghệ An: Thị xã Cửa Lò "khoác áo mới" đón chào du khách

Your browser does not support the video tag.

Video diện mạo hoàn toàn mới của biển Cửa Lò năm 2024.

Để đón chào năm du lịch 2024, thị xã Cửa Lò đang tích cực chỉnh trang, hoàn thiện nhiều điểm vui chơi, ăn uống, đặc biệt khu vực cạnh bãi biển, phía đông đường Bình Minh.

Theo kế hoạch, ngày 18/4, thị xã Cửa Lò sẽ tổ chức chương trình khai mạc tuần lễ du lịch biển Cửa Lò năm 2024. Đây là sự kiện du lịch lớn hàng năm và luôn thu hút lượng khách lớn trong và ngoại tỉnh quan tâm, tham gia.

So với những năm qua, năm nay diện mạo bãi biển Cửa Lò có sự thay đổi ngoạn mục. Toàn bộ khu lâm viên phía đông đường Bình Minh, dọc bãi biển được chỉnh trang xây dựng các điểm vui chơi, phục vụ khách tắm biển

Phó phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Cửa Lò Nguyễn Thế Sơn thông tin, năm 2024 là năm mà Cửa Lò tròn 30 thành lập và phát triển. Đây là năm mà Cửa Lò đang có nhiều thay đổi về diện mạo nhằm kích cầu mạnh mẽ hơn nữa về du lịch biển.

Dọc bãi biển hiện lên nhiều khu vui chơi được trang trí đẹp mắt

Năm 2024, du lịch Cửa Lò đặt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt, doanh thu các hoạt động đạt 4.200 tỷ đồng.

Tại Cửa Lò hiện có các khu vui chơi giải trí lớn như khu vui chơi giải trí Cửa Hội, có mô hình tương tự Vinpearl Nha Trang, được chia làm 8 phân khu chức năng, bao gồm tuyến cáp treo vượt biển với chiều dài hơn 3,5km...

Cửa Lò quyết tâm thay đổi để thu hút du khách.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn