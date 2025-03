Nghệ An phát động thi đua 90 ngày đêm đạt kết quả cao thi tốt nghiệp THPT

Đại diện các trường THPT tại Nghệ An ký cam kết thực hiện phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”. Ảnh: Hồ Lài

Sáng 19/3, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”.

Cùng dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội khuyến học tỉnh, Hiệu trưởng các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn và gần 250 học sinh khối 12 Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Nghệ An.

Tiếp tục thành quả từ nỗ lực, tâm huyết

Lễ phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025” được thực hiện trong bối cảnh đây là năm đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Bên cạnh đó, việc thực hiện Thông tư 29 quy định về dạy thêm, học thêm có sự tác động lớn tới nhiều nhà trường, nhất là với học sinh cuối cấp.

Trước đó, phong trào thi đua “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT” được phát động lần đầu tiên vào năm học 2023-2024 đã tạo động lực, khí thế mới cho các nhà trường trong dạy học. Nhờ đó, góp phần vào thành công của Nghệ An với kết quả trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2024 xếp thứ 12 cả nước, tăng hơn 20 bậc so với kỳ thi các năm trước.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hồ Lài

Tại lễ phát động, Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục Nghệ An đã nhắc lại phong trào thi đua đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của giáo viên, với hàng nghìn tiết dạy học, ôn tập miễn phí cho học sinh. Năm nay ngành giáo dục Nghệ An triển khai phong trào với quyết tâm, khí thế mới và khát vọng mới. Đây cũng là dịp để toàn ngành khẳng định truyền thống hiếu học; tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, sự nỗ lực cố gắng của mỗi học sinh. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024 – 2025 nói chung cũng như quyết tâm đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An thăm và động viên học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Hồ Lài

Theo kế hoạch, lễ phát động “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025” sẽ được thực hiện từ trung tuần tháng 3 năm 2025 đến khi kết thúc kỳ thi.

Mục tiêu cuối cùng vì chất lượng học sinh

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng ghi nhận, mùa thi năm 2024 lần đầu tiên Nghệ An về đích ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT với vị trí thứ 12 toàn quốc, vượt 10 bậc so với kế hoạch đã đề ra. Năm 2025, ngành giáo dục Nghệ An đặt mục tiêu giữ vững vị thế trên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Lễ phát động diễn ra trong bối cảnh có những quy định mới trong dạy và học. Ảnh: Hồ Lài

Trong bối cảnh mới, thực hiện các quy định của Bộ GD&ĐT, việc thực hiện kế hoạch năm học sẽ có điều chỉnh nhất định, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An kêu gọi toàn ngành tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, với thầy cô hãy tích cực cống hiến tất cả vì học sinh thân yêu. Với học sinh hãy quyết vượt lên chính mình, quản trị tốt bản thân, đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng để triển khai tốt phong trào.

Em Lầu Nguyễn Hương Mơ, học sinh Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh Nghệ An phát biểu quyết tâm quản trị tốt bản thân trong học tập để đạt mục tiêu tại kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: Hồ Lài

“Đối với học sinh khối 12, chỉ còn một chặng đường rất ngắn nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, lãnh đạo ngành mong muốn các nhà trường, hiệu trưởng, mỗi thầy cô giáo tận tụy thêm một chút, hi sinh thêm một chút, đảm bảo học sinh cuối cấp được ôn tập đầy đủ, sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng”, ông Thái Văn Thành đề nghị.

Để phong trào thi đua không mang tính hình thức, đạt kết quả tốt nhất, người đứng đầu ngành giáo dục cũng yêu cầu các trường thực hiện phong trào gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của từng đơn vị. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào phải phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị. Các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phát động phong trào thi đua đến cán bộ, nhà giáo, người lao động và các em học sinh.

Đại diện ngành giáo dục Nghệ An nhận chuyển trao quà của Hội khuyến học tỉnh Nghệ An hỗ trợ học sinh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Hồ Lài

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng nhấn mạnh, thực hiện phong trào thi đua vì chất lượng của học sinh chứ không phải là cạnh tranh giữa các nhà trường. Trong quá trình triển khai các trường THPT trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, nhất là với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên còn nhiều khó khăn. Mục đích cuối cùng chính là chất lượng nguồn nhân lực của địa phương, của tỉnh.

Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin từ học sinh, phụ huynh, giáo viên để kịp thời giải thích, tuyên truyền và điều chỉnh phù hợp. Nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh đến công đoàn ngành giáo dục để được hỗ trợ, tháo gỡ, chia sẻ cùng nhau. Đồng thời, biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân trong quá trình thực hiện phong trào thi đua và khi kết thúc kỳ thi.

Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX đại diện cho các cụm địa bàn trong tỉnh đã ký cam kết thực hiện tốt phong trào thi đua. Ảnh: Hồ Lài

Tại lễ phát động, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX đại diện cho các cụm địa bàn trong tỉnh đã ký cam kết thực hiện tốt phong trào thi đua, với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội khuyến học tỉnh và các em học sinh.

Năm 2025, toàn ngành giáo dục Nghệ An phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (phấn đấu xếp thứ hạng tốt nghiệp từ 12-15 toàn quốc). Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm 2025 từ 99,5% trở lên. Trong quá trình triển khai, Nghệ An đặt mục tiêu 100% đơn vị xây dựng được mô hình mới, cách làm hay phù hợp với điều kiện thực tế; 100% đơn vị động viên, khích lệ cán bộ nhà giáo người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

