Nghệ An: Mẹ ung thư cầu xin giữ lại đôi tay để chăm lo cho 2 con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo

Dù mệt mỏi, đuối sức sau đợt vào hoá chất dài ngày điều trị căn bệnh ung thư vú nhưng chị Trương Thị Vân (41 tuổi, xóm Đồng Sim, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn gắng sức đưa 2 con là Trần Trương Bảo Trâm (15 tuổi) và Trần Duy Khánh (11 tuổi) ra Hà Nội tái khám, truyền máu điều trị bệnh Tan máu bẩm sinh. Chặng đường từ nhà ra Hà Nội dài hàng trăm km, sự mệt mỏi hiện rõ trên những khuôn mặt bơ phờ nhưng 3 mẹ con vẫn động viên nhau cố gắng.

Chị Vân bên 2 con mắc bệnh Tan máu bẩm sinh

"Vợ chồng tôi sinh được 3 đứa con thì 2 đứa cùng bị bệnh Tan máu bẩm sinh từ 9 năm trước. Bác sĩ nói đây là một căn bệnh hiểm nghèo, chỉ có cách ghép tế bào gốc mới có cơ hội cứu chữa nhưng chi phí 400 đến 500 triệu đồng. Nhà tôi nghèo nên bất lực, hàng tháng truyền máu duy trì sự sống cho con thế này thôi.

Khó khăn chưa qua thì một năm nay, tôi lại bị ung thư vú, đã phẫu thuật cắt bỏ một ngực trái và vào xong đợt hoá chất. Tôi còn bị Hội chứng ống cổ tay, ngày đêm tê mỏi, đau nhức, cầm nắm khó khăn. Bác sĩ nói phải phẫu thuật nếu không tay tôi sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Nhà nghèo, tôi biết lấy đâu ra mấy chục triệu phẫu thuật giữ lấy đôi tay để lo cho con đây", chị Vân lo lắng.

Chị Vân bị ung thư vú, đã phẫu thuật cắt bỏ vú trái và vào xong đợt hoá chất. Hiện đôi tay của chị bị Hội chứng ống cổ tay, đau nhức, không tiền phẫu thuật.

9 năm trước, thấy 2 con mệt mỏi, xanh xao, chán ăn, ra nắng là ngất xỉu, chị Vân đưa con đi khám thì phát hiện cả 2 cùng mắc chung chứng bệnh Tan máu bẩm sinh.

Ngày phát hiện bệnh, Trâm mới 6 tuổi, em Khánh vừa lên 2 tuổi. Hàng tháng vợ chồng chị Vân vượt hàng trăm km đưa con ra Viện Huyết học- truyền máu Trung ương tái khám, truyền máu, lấy thuốc về nhà điều trị. Tháng nào thiếu máu nhiều thì truyền 2 bịch, ít thì một bịch máu.

9 năm chống chọi với bệnh hiểm nghèo, dù đau, mệt nhưng Trâm rất thông minh, ham học và học rất giỏi.

Bệnh tật hành hạ suốt 9 năm khiến sức khoẻ của Trâm và Khánh ngày càng yếu, thấp bé hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi. Biến chứng căn bệnh khiến lách to, gan to, héo hon từng ngày.

Ông Võ Đình Lượng, Trưởng thôn Đồng Sim, xã Nghĩa Hưng chia sẻ, trước đây, ngoài thời gian ôm 2 con đi viện chạy chữa, chị Vân còn tranh thủ bán đồ ăn sáng. Anh Trần Duy Hưng (54 tuổi, chồng chị Vân) cũng bị bệnh tiểu đường, viêm đa khớp nặng nhưng vẫn cố gắng đóng gạch táp lô bán. Những đồng tiền kiếm được lần lượt "đội nón" ra đi sau những lần đưa con ra Hà Nội điều trị.

Khánh đang học lớp 6. Em ước sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, chị gái và bản thân.

"Gần một năm nay kể từ ngày chị Vân phát hiện ung thư, đôi tay đau nặng, gia đình lâm cảnh khánh kiệt. Anh Hưng trở thành chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình, vừa chăm sóc vợ và 2 đứa con mắc bệnh hiểm nghèo vừa lo cho con gái lớn (20 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học sư phạm 1 Hà Nội.

Mong rằng hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Vân sẽ được độc giả sẻ chia để 3 mẹ con chị có cơ hội chữa trị, kéo dài sự sống", ông Lượng chia sẻ.

Bệnh tật đeo bám khiến gia đình chị Vân lâm vào cảnh khánh kiệt, gánh nặng nợ nần, không tiền cứu chữa.

Dù bệnh tật hành hạ nhưng 2 chị em Trâm và Khánh rất ngoan, thông minh và học giỏi. Hiện em Trâm đang học lớp 10A trường Dân tộc nội trú Nghệ An. Năm học nào Trâm cũng được giấy khen, được tham gia vào những kỳ thi học sinh giỏi của huyện. Nữ sinh ước sau này trở thành giáo viên dạy toán. Em Khánh đang học lớp 6C, trường THCS Nghĩa Thành. Khánh ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bố mẹ, cho bản thân và chị gái.

"Bệnh tật thế này chị em cháu buồn và mệt lắm. Giờ mẹ ung thư, đôi tay đau nhức không tiền phẫu thuật vì nhà nghèo. Cháu thương mẹ nhưng không biết phải làm sao cả. Cháu ước khỏi bệnh để cha mẹ bớt vất vả và cố gắng học để thực hiện ước mơ của mình", Trâm chia sẻ.

Chị Vân mong có tiền phẫu thuật cứu lấy đôi tay để chăm lo cho 2 đứa con mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngồi bên cạnh túc trực 2 con truyền máu, chị Vân đưa tay này xoa bóp tay kia cho bớt đau. Chị cho biết, bình quân mỗi tháng, chỉ tính riêng tiền đi lại, thuốc thang cho 3 mẹ con đã hết 5 triệu đồng. Đó là chưa kể ăn uống, sách vở, học hành của con, tiền lãi ngân hàng. Để có tiền chạy chữa cho 3 mẹ con suốt nhiều năm qua, vợ chồng chị đã vay mượn trên 200 triệu đồng.

"Bác sĩ nói sắp tới tôi phải phẫu thuật tay trái nếu không sẽ bị tê liệt, chi phí khoảng 20 đến 30 triệu đồng mà tôi chưa biết vay mượn ai. Xin mọi người giúp đỡ để tôi có cơ hội phẫu thuật giữ lại đôi tay chăm lo cho 2 đứa con. Đời chúng chịu quá nhiều đau đớn, thiệt thòi vì bệnh tật rồi", chị Vân khẩn cầu.

