Nghệ An: Chính quyền xã làm sai, người dân chịu thiệt

Trong tỉnh

Mua đất do UBND xã bán từ hơn 20 năm trước, nhưng đến nay hàng trăm hộ dân ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vẫn chưa được cấp giấy chủ quyền với lý do “xã bán trái thẩm quyền”.