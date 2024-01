Nghệ An: Bệnh viện tuyến huyện nội soi lấy dị vật trong ruột non bệnh nhi 8 tuổi

Ngày 17/1, Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương (Nghệ An) tiếp nhận bệnh nhân có tên Đ.Đ.T.N (8 tuổi), địa chỉ xã Đà Sơn, huyện Đô Lương trong tình trạng đau bụng vùng hố chậu, gây triệu chứng sốt cao và mệt mỏi.

Sau khi kiểm tra, thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, bệnh nhân được hội chẩn và thống nhất chẩn đoán là bị viêm phúc mạc khu trú và vùng hố chậu phải chưa rõ nguyên nhân. Các bác sỹ chỉ định phẫu thuật cấp cứu qua nội soi ổ bụng để giải quyết vấn đề.

Trong lúc tiến hành phẫu thuật, các y, bác sỹ bệnh viện ghi nhận ruột thừa của cháu N. bị viêm xung huyết nằm trong ổ mủ vùng hố chậu phải, kiểm tra ruột non cách gốc ruột thừa khoảng 20cm có dị vật là que tăm nhọn, 1 đầu còn nằm trong lòng ruột non và 1 đầu đâm thủng ruột non ngoài, lỗ thủng chảy dịch tiêu hóa và xung quanh nhiều giả mạc và mủ.

Dị vật đâm vào ruột non của bệnh nhân

Các bác sỹ sau đó đã lập tức tiến hành lấy dị vật, khâu lỗ thủng thành ruột qua nội soi, cắt ruột thừa, lau rửa bụng và đặt dẫn lưu.

Hiện tại, hậu phẫu ngày 3, bệnh nhân đã ổn định, vết mổ khô, đau ít, trung tiện được và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Đây được xem là một trong những ca bệnh khó ở trẻ em đã được Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương điều trị thành công bằng phương pháp nội soi, mà không phải chuyển tuyến trên.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cũng khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ không cho trẻ ngậm tăm lúc chơi đùa, đối với các thức ăn có nguy cơ hóc như cá, thịt gà cần loại bỏ xương trước khi cho trẻ ăn.

Khi bị hóc dị vật đường tiêu hóa, cần đưa người bệnh đến thăm khám tại các cơ sở y tế, theo dõi sát các biểu hiện và hạn chế các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn