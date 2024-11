Nam thanh niên tấn công bác sĩ rồi thản nhiên vứt dao bỏ đi

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, Vignesh bỏ đi sau khi đâm Tiến sĩ Balaji Jagannath, một bác sĩ chuyên khoa ung thư và là giáo viên tại Bệnh viện chuyên khoa Kalaignar Centenary, Chennai, Ấn Độ vào hôm 13/11. Bác sĩ này đã điều trị cho mẹ của kẻ tấn công, một bệnh nhân ung thư. Kẻ tấn công được cho là đã nghi ngờ bác sĩ kê đơn thuốc sai cho mẹ mình..

Sau khi tấn công bác sĩ, nam thanh niên vứt dao rồi bỏ đi

Vụ tấn công khiến bác sĩ Balaji bị thương ở trán, lưng, sau tai và bụng. Bộ trưởng Y tế Tamil Nadu Ma Subramanian cho biết, ông Balaji đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt và tình trạng đã ổn định.

Trong clip, kẻ tấn công được nhìn thấy đang đi bộ trong khi lấy con dao dùng để tấn công ra khỏi túi. Sau khi cố gắng lau máu trên lưỡi dao, hắn ném con dao rồi tiếp tục bước đi.

Chứng kiến sự việc, nhiều người đã kêu gọi bắt nam thanh niên lại và bảo vệ đã hành động. Khi đám đông trở nên hung bạo và bắt đầu đánh anh ta, một người phụ nữ đã can thiệp và ngăn họ lại. Sau đó, nam thanh niên đã được giao cho cảnh sát.

Bộ trưởng Chính phủ Tamil Nadu MK Stalin đã ra lệnh điều tra và đảm bảo rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ không xảy ra nữa.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn