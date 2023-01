Nam shipper cướp điện thoại của người nước ngoài

Ngày 22/1, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Linh, SN 1990, trú tại Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội để điều tra về hành vi cướp giật điện thoại của người nước ngoài.

Trước đó, ngày 12/01/2023, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tin tố giác của chị Imogen Chloe, SN 1996, quốc tịch Anh về việc ngày 11/01/2023, khi chị đang di chuyển bằng xe máy đến trước số nhà 44 đường Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát, cướp giật chiếc điện thoại Iphone 11, chị để trong túi áo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với Công an phường Quảng An tiến hành tuần tra, rà soát địa bàn. Đến khoảng 12h30’ ngày 12/1/2023, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave, BKS: 30N4 - 0411 đang dừng đỗ tại khu vực đầu ngõ 30 đường Tây Hồ, phường Quảng An có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã kiểm tra hành chính.

Trong quá trình kiểm tra xác định, nam thanh niên là Nguyễn Văn Linh, SN 1990, trú tại: số 18 ngõ 92 đường Phú Thượng, Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, Linh không xuất trình được giấy tờ xe. Tổ công tác đã mời anh Nguyễn Văn Linh về trụ sở Công an phường Quảng An để làm việc.





Đối tượng Nguyễn Văn Linh.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh xác định: Linh làm nghề giao đồ ăn, khoảng 17h30’ ngày 11/01/2023, Linh điều khiển xe máy Honda Wave màu trắng (không nhớ BKS vì chiếc xe máy này Linh mượn của một người hàng xóm) để đi giao đồ ăn. Khi đi trên đường, Linh thấy một người phụ nữ nước ngoài điều khiển xe máy, túi áo khoác bên phải không kéo khóa, để lộ ra một chiếc điện thoại di động nên đã nảy sinh ý đồ chiếm đoạt chiếc điện thoại này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Linh về hành vi Cướp giật tài sản được quy định tại khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Minh Hiếu

Nguồn tin: baovephapluat.vn