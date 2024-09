Mưa trắng trời, nhiều tuyến phố Đà Nẵng ngập nước

Nước ngập nhiều tuyến phố tại Đà Nẵng - Ảnh: Đoàn Cường

Từ sáng 18-9, mưa to trắng trời đã làm một số tuyến phố ở Đà Nẵng ngập nước. Mưa vào thời điểm nhiều học sinh đi học và phụ huynh chở con đến trường dẫn tới việc có nơi bị ách tắc cục bộ.

Theo ghi nhận, tại khu vực đường Núi Thành phía trước Tòa án nhân dân thành phố và Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nước ngập khá nặng, nhất là tại đoạn nút giao đường 30-4 và trước Tòa án nhân dân thành phố. Một số người đi xe máy không thể đi dưới lòng đường mà phải chạy men theo vỉa hè để tránh xe bị chết máy.

Mưa trắng trời vào sáng 18-9 khiến nhiều nơi ngập cục bộ - Ảnh: Đoàn Cường

Tại đoạn gần nút giao đường Tiểu La - Núi Thành nước cũng ngập hơn nửa bánh xe. Vào thời điểm học sinh tới trường lại gặp cảnh mưa to, đường ngập nên nhiều học sinh và phụ huynh rất vất vả qua khu vực này...

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 18 đến 20-9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Đoạn đường Tiểu La sáng 18-9 có nhiều học sinh đi học gặp cảnh ngập nước nên rất vất vả - Ảnh: Đoàn Cường

Một số nơi nước tràn lên vỉa hè - Ảnh: Đoàn Cường

Mưa to vẫn đang tiếp tục - Ảnh: Đoàn Cường

Đoạn trước Tòa án nhân dân thành phố nước ngập khá sâu - Ảnh: Đoàn Cường

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ