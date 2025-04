Mua ô tô cũ cần lưu ý những điều gì?

Để tiết kiệm chi phí, tài chính khi chưa thực sự dư dả, nên không ít người đã quyết định chọn phương án mua ô tô cũ đã qua sử dụng. Thực tế, đây là giải pháp hợp lý và cũng có thể coi là cách lựa chọn tiêu dùng thông minh khi một chiếc xe mới chỉ cần đăng ký xong, lăn bánh khỏi gara ô tô là đã có thể bị khấu hao từ vài chục lên đến vài trăm triệu đồng. So với việc cố gắng vay mượn để đầu tư một chiếc xe hoàn toàn mới thì việc tìm được một chiếc xe đã qua sử dụng, máy móc còn tốt là một bài toán kinh tế khá chuẩn.

Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế về giá, việc mua xe đã qua sử dụng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với việc mua ô tô mới. Bởi nếu không hiểu biết và "sành sỏi" về xe, người mua có thể bị chủ xe cũ "qua mặt" chẳng hạn như mua phải xe gặp tai nạn, xe bị ngập nước, hoặc máy móc đã để quá lâu không được sử dụng, bảo dưỡng dẫn đến hư hỏng... Chính vì vậy, để tránh lâm vào cảnh "tiền mất tật mang” khi quyết định chọn mua xe cũ, người mua cần lưu ý kiểm tra thật kỹ về chất lượng và lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa xe:

Bước đầu tiên khi đi mua ô tô cũ cần tìm hiểu về lý lịch và quá trình sử dụng của chiếc xe xe mua khi nào, sử dụng mục đích gì, có "tiền sử" đâm đụng, thủy kích hay không... Đồng thời người mua cần xem kỹ các giấy tờ, pháp lý về xe như đăng ký xe, xe chính chủ hay đã qua nhiều lần giao dịch…

Tiếp theo là tìm hiểu và xem xét kỹ máy móc của xe. Với những chiếc ô tô cũ ít dùng, hệ thống điện và ắc-quy là điểm cần kiểm tra đầu tiên. Có thể một chiếc xe cũ nhìn cảm quan bên ngoài thì rất mới do được tân trang lại, nhưng chưa chắc động cơ bên trong đã vận hành tốt. Ắc-quy không được sạc thường xuyên dễ bị hư hỏng, không đủ điện để khởi động hoặc cấp nguồn cho các hệ thống khác. Các mối nối điện, giắc cắm nếu bị oxy hóa, ẩm mốc có thể gây chập mạch, lỗi cảm biến…

Theo anh Nguyễn Tuấn Dũng - chủ showroom xe Thăng Long (Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết: "Động cơ được ví như “trái tim”, “trái tim” có khoẻ mạnh thì xe mới có thể vận hành tốt, vì vậy khi mua xe cũ bạn cần xem xét kỹ khu vực dưới nắp ca-pô xe. Nếu xe bị thủy kích và đã phải rã máy để sửa chữa độn cơ, người mua có thể dễ dàng nhận thấy các dấu vết của việc “ phá máy” như ốc vít bị trầy xước, các khe của vỏ máy vẫn dính keo còn sót lại do thợ sửa chữa bôi keo lắp máy thủ công bằng tay nên không thể đẹp như bản sản xuất từ nhà máy…".

Tiếp theo cần kiểm tra lốp xe, hệ thống phanh. Đây là hai bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khi vận hành, lốp để lâu dễ bị nứt hoặc biến dạng, cao su mất tính đàn hồi; Phanh để lâu do không hoạt động có thể bị kẹt, rỉ sét má phanh, đĩa phanh bị mòn, dẫn đến hiện tượng bó phanh. Giảm xóc và các khớp nối cơ khí thuộc hệ thống treo cũng cần phải được kiểm tra để phát hiện dấu hiệu rò rỉ dầu, nứt cao su hoặc lỏng các cơ cấu bên trong. Việc này không phải ai cũng biết làm, do vậy khi đi mua xe cũ, nếu có người quen hiểu biết về cơ khí, máy móc, động cơ, bạn có thể nhờ họ đi kiểm tra và tư vấn kỹ.

Anh Lê Văn Chương - một người có nhiều năm kinh nghiệm buôn bán xe cũ chia sẻ: "Đối với xe cũ, người mua cũng cân kiểm tra khoang động cơ, dầu động cơ để lâu sẽ xuống màu, mất độ nhớt hoặc có mùi khét, điều này cho thấy xe đã xuống cấp. Nước làm mát nếu không thay đúng chu kỳ có thể tạo cặn, làm tắc két nước hoặc ăn mòn ống dẫn. Đồng thời cũng nên kiểm tra bình xăng xem nhiên liệu cũ có bị đóng cặn, gây tắc nghẽn bơm xăng hoặc kim phun hay không?".

Hệ thống điều hòa, các nút bấm và thiết bị điện tử bên trong nội thất cũng dễ gặp lỗi sau thời gian dài không sử dụng. Do đó người mua cần phải thử điều hòa ở nhiều chế độ để đánh giá khả năng làm mát có sâu, thời gian làm lạnh có nhanh hay không?

Bạn cũng có thể kiểm tra qua một lượt các phím điều khiển, màn hình cảm ứng, camera lùi và cảm biến đỗ xe xem có phát sinh lỗi hoặc hư hỏng. Tuy nhiên nếu không quá cầu toàn và có thể chấp nhận một số khiếm khuyế thì bạn có thể bỏ qua bước này, tuỳ vào nhu cầu và mức độ đáp ứng cần thiết.

Sau khi kiểm tra, nếu các chi tiết còn hoạt động tốt, việc chạy thử xe là bước quan trọng để đánh giá động cơ, độ ồn và độ nhạy phản hồi của vô-lăng, độ mướt của hộp số, hệ thống phanh có ổn định hay không? Xe khi chạy qua các gờ giảm tốc có bị rung lắc, hệ thống treo có phát ra các tiếng động lạ và có bị giật khi đổi sang số hay không?

Nhiều người cứ nghĩ xe cũ ít sử dụng, đồng hồ công tơ mét hiển thị con số thấp thì là xe còn mới và được người chủ cũ bảo quản cẩn thận. Tuy nhiên một chiếc ô tô cũ ít sử dụng không đồng nghĩa với tình trạng kỹ thuật còn tốt. Các chi tiết liên quan đến vận hành hoàn toàn có thể bị xuống cấp do không hoạt động trong thời gian dài. Người mua cần tỉnh táo, tìm hiểu thật kỹ hoặc nhờ sự hỗ trợ từ garage, dịch vụ kiểm tra xe uy tín, thậm chí là người quen có sự hiểu biết về vấn đề này để đánh giá tình trạng trước khi quyết định xuống tiền “rước xe về dinh”.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo VOV