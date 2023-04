Một giám đốc nhân sự bị bắt về tội cưỡng đoạt tài sản

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của một người nước ngoài ở phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cùng làm việc trong công ty vói Nguyễn Quốc Phương, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệu tập Phương đến làm việc.

Trước tài liệu, chứng cứ đưa ra, đối tượng Nguyễn Quốc Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Nguyễn Quốc Phương.

Cụ thể thông qua một cấp dưới, Phương biết được người nước ngoài trên có gửi một đoạn video nhạy cảm cho một nữ nhân viên của công ty. Qua nói chuyện, biết người này sợ nữ nhân viên khiếu nại hành vi quấy rối tình dục và sợ bị sa thải, mong được xin lỗi và làm mọi thứ để nữ nhân viên bỏ qua, Phương yêu cầu người này bồi thường một chiếc xe máy SH, nếu không sẽ báo cáo lên Ban Tổng giám đốc Công ty. Thực tế nữ nhân viên này không có yêu cầu bồi thường. Người nước ngoài này sau đó đã chuyển số tiền 73,3 triệu đồng vào tài khoản do Phương cung cấp.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: TẤN THÀNH - CHÍ ĐẠI

Nguồn tin: daidoanket.vn