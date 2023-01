Món bánh gần như “thất truyền” ở An Giang, chỉ có 1 nơi bán, "cháy hàng" chỉ trong “phút mốt”

Có dịp du lịch An Giang, bạn sẽ bất ngờ với hàng loạt bánh ngọt vô cùng đa dạng, hấp dẫn. Chúng khá lạ từ hương vị cho đến hình dáng nên rất bắt mắt. Trong chợ Châu Đốc - nơi được coi là thiên đường ẩm thực ở An Giang - từng có một gánh hàng chuyên bán bánh bột cây dè. Món bánh này giờ đây rất ít nơi bán, cả An Giang chỉ có 1 hàng mà thôi. Bởi vậy nơi đây từng nổi rần rần trên mạng xã hội. Nhiều người tò mò tìm đến để ăn thử, bởi vậy mà mâm bánh hết sạch hàng chỉ trong thời gian ngắn.

Theo chị Ngọc - chủ của gánh bánh bột cây dè, món bánh này có nguồn gốc từ Campuchia, du nhập vào Việt Nam từ nhiều năm về trước. Bánh bột cây dè có hương vị tương tự như rau câu, thanh và mát. Khi ăn, bánh sẽ được chan ngập nước cốt dừa béo ngậy, thêm chút mè trắng thơm bùi,... tất cả hòa quyện thành hương vị cực thú vị.

Để làm ra bánh bột cây dè, người bán phải sang tận Campuchia để tìm nơi trồng. Cây dè rất hiếm, phải chờ 50 đến 100 năm mới có thể lấy bột một lần, sau đó cây lụi. Những người thợ làm bánh phải tạo mối quen, đôi khi phải đi khắp vùng giáp biên giới giữa Campuchia - Việt Nam để tìm được mối mua bột. Bởi vậy mới thấy món ăn này đặc biệt đến mức nào.

Để làm món bánh này, người làm bánh sẽ khuấy bột cho chín rồi đổ vào chén hoặc khuôn có sẵn. Nhân bánh là đậu xanh bóc phỏ, được nấu chín rồi đặt một chút lên phần bột đã quấy. Sau đó đổ thêm một lớp bột nữa. Bánh có màu vàng của đường thốt nốt, nhân đậu xanh, ăn kèm nước cốt dừa và mè trắng. Ở chợ Châu Đốc, thực khách chỉ có thể tìm thấy món bánh này tại duy nhất gánh bánh của chị Ngọc, không hề có hàng thứ hai.

Chiếc bánh ăn mát mát, thanh thanh. Khi ăn thấy hơi giống bánh da lợn hoặc chè trứng, nhưng hương vị thanh hơn, ngọt vừa phải mà lại bùi bùi, béo béo. Trước đây, ở miền Tây và Sài Gòn, món bánh này từng được bán nhiều, khi ấy còn tạo nên “cơn sốt” nhưng giờ thì khá hiếm.

Muốn thưởng thức món bánh độc lạ này, bạn nhớ ghé chợ Châu Đốc (An Giang) từ 8h - 11h. Nên đến sớm một chút vì quán sẽ hết hàng rất nhanh. Mỗi chiếc bánh chỉ có giá 4.000 đồng mà thôi.

Tác giả: H.M

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn