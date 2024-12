Mời bia bất thành, người phụ nữ lao vào ẩu đả với người đàn ông

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h05 ngày 5/10, tại một quán kopitiam ở Ang Mo Kio, Singapore, theo Shin Min Daily News đưa tin.

Vụ việc liên quan đến một người đàn ông 50 tuổi tên là Bai Guozhong và một người phụ nữ 33 tuổi tên là Chen Liying.

Vào ngày xảy ra vụ việc, Bai đã đến quán kopitiam vào khoảng 21h để uống rượu với một người bạn.

Chen, người đã uống rượu ở một địa điểm khác trước đó, đến quán kopitiam lúc 22h50 và mời Bai uống cùng. Cô thậm chí còn rót bia cho cả hai nhưng Bai từ chối, nói rằng anh đã uống rồi và không muốn uống thêm nữa.

Không chấp nhận câu trả lời, Chen tiếp tục nài nỉ, nghịch mái tóc dài của Bai và vòng tay qua vai anh. Nhưng Bai đã nhiều lần từ chối cô.

Vào lúc 23h04, Chen đã đổ một cốc bia lên người Bai, sau đó đổ một cốc khác trực tiếp lên đầu anh ta. Khi cô sắp đổ cốc bia thứ ba thì Bai nổi giận, đẩy cốc bia ra và đẩy ngã Chen xuống đất.

Người phụ nữ và người đàn ông đánh nhau trong quán.

Sau đó, cặp đôi này bắt đầu đánh nhau, ngoài việc đánh nhau bằng tay không, họ còn sử dụng các vật dụng như đĩa, chai và hộp đựng làm vũ khí.

Vào khoảng 23h13, Chen đã cầm một xô đá và chĩa về phía Bai, Shin Min đưa tin. Vào thời điểm đó, một người mặc áo trắng đã xuất hiện và cố gắng ngăn cản Chen bằng cách giữ chặt chiếc xô. Tuy nhiên, Chen hét lớn: "Buông tay ra!".

Sau đó, cô ta ném xô về phía Bai và buông lời thô tục. Hậu quả là xô nước đập vào trán Bai khiến anh bị thương.

Để đáp trả, Bai đã ném hai chai bia vào Chen, khiến những thực khách khác trong quán sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, Chen bắt đầu đấm Bai và giật tóc anh ta. Cả hai sau đó vật lộn trên mặt đất.

Chen đã giữ tóc Bai bằng tay trái và tát người đàn ông nhiều lần bằng tay phải. Trong lúc đánh nhau, Chen còn kéo một chiếc ghế bên cạnh và đập vào đầu Bai nhiều lần.

Cuộc tranh cãi của họ chỉ kết thúc vào khoảng 23h17và cả hai đều rời đi trước khi cảnh sát đến.

Chen, người bị bầm tím trên trán và trầy xước ở tay, đã gọi chồng đến đón. Chen cũng bị một vết cắt ở tay và trầy xước ở cánh tay vì cuộc chiến.

Vào ngày 19/12, Bai và Chen mỗi người bị phạt 2.000 đô la Singapore sau khi họ nhận tội về hành vi của mình.

Bai bị buộc tội gây rối trật tự công cộng và có hành vi liều lĩnh gây nguy hiểm đến tính mạng, trong khi Chen bị buộc tội gây rối trật tự công cộng và có hành vi liều lĩnh gây thương tích.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn