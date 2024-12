Miền Bắc rét đậm rét hại, có nơi thấp nhất 6 độ C

Theo bảng dự báo thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại Hà Nội của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay 12/12, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này dao động 15-17 độ C, cao nhất 17-19 độ C, trời rét kèm mưa nhỏ vài nơi. Ngày mai 13/12, nhiệt độ trong ngày ở Thủ đô phổ biến 15-19 độ C và tiếp tục giảm trong hai ngày sau đó với nhiệt độ cao nhất 16 độ C, thấp nhất 14 độ C, trời nhiều mây, không mưa. Ngày 16-17/12, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội tăng lên 20-21 độ C, tuy nhiên ban đêm trời rét sâu hơn khi nhiệt độ thấp nhất giảm còn 12-13 độ C, trời ít mây không mưa. Ngày 18/12, nhiệt độ ban ngày khu vực này giảm còn 18 độ C, ban đêm tăng lên khoảng 15 độ C. Trong 3 ngày sau đó, nhiệt độ Thủ đô tiếp tục tăng nhẹ, cao nhất 20-21 độ C, thấp nhất phổ biến 16 độ C.