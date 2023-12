Mẫu Sơn xuống âm 2,2 độ C, đêm nay miền Bắc rét nhất đợt này

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 6h hôm nay 22/12, Bắc Bộ chìm trong rét đậm, rét hại, có nơi xuống âm độ C.

Cụ thể, thời điểm này, nhiệt độ ở Bắc Bộ phổ biến 10-12,3 độ C, thủ đô Hà Nội 12 độ C. Trong đó, nhiều nơi xuống dưới 10 độ C như: Sa Pa (Lào Cai) 3,8 độ C; Cao Bằng 6,5 độ C; Bãi Cháy (Quảng Ninh) 8,9 độ C; Phù Liễn (Hải Phòng) 9,5 độ C. Đặc biệt, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ giảm sâu, xuống âm 2,2 độ C.

Sáng sớm nay, nhiệt độ ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống âm 2,2 độ C. (Ảnh minh hoạ: Trần Quang)

Khoảng 7-8h, nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0,5-1 độ C. Hôm nay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì hình thái thời tiết rét đậm, vùng núi rét hại, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Dự báo đêm nay, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất trong đợt rét này.

Theo đó, ngày và đêm 22/12, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ 4-7 độ C, trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An 8-11 độ C, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 13-16 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày và đêm 23/12 ở vùng núi Bắc Bộ nhích nhẹ, phổ biến 5-8 độ C, trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An 9-12 độ C, từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 14-17 độ C.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này ở Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/12. Trung du và vùng núi phía Bắc có thể xảy ra băng giá và sương muối.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm qua và sáng sớm nay, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 21/12 đến 3h ngày 22/12 có nơi trên 30mm như: Thạch Sơn (Hà Tĩnh) 34.6mm, Lộc Vĩnh (Thừa Thiên Huế) 44mm, Thọ Quang (Đà Nẵng) 56.5mm, Tam Trà (Quảng Nam) 42.6mm, Phổ Phong (Quảng Ngãi) 32.6mm, Vạn Phước (Khánh Hòa) 51mm…

Ngày và đêm 22/12, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ ngày 23/12 đến 24/12, Đà Nẵng đến Bình Thuận khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: vtc.vn