Mất tiền oan vì bị "hack" tài khoản thông qua Facebook Ads, quảng cáo bán hàng… ai cũng dễ mắc bẫy dù không thao tác gì

Mới đây, beauty blogger An Phương lên tiếng cảnh báo về việc mất hơn 100 triệu đồng do bị “hack” tài khoản ngân hàng liên kết với Facebook Ads. Cô cho biết trang fanpage của mình có liên kết với ngân hàng để chạy quảng cáo. Bình thường An Phương không phải là người trực tiếp chạy quảng cáo mà là quản lý và thỉnh thoảng cũng bị trừ số tiền vài triệu. Tuy nhiên lần này tài khoản của cô bị trừ số tiền lớn và liên tục trong vài phút.

“Khi khoá thẻ, tôi thấy số dư trong tài khoản còn khoảng hơn 90 triệu nên cho rằng chắc bị trừ tầm khoảng 50 triệu thôi. Nhưng sau đó tôi mới biết đã bị trừ hơn 100 triệu. Thường thì tôi không để quá nhiều tiền trong tài khoản cá nhân, nhưng xui một cái là hôm đó vừa chuyển tiền vào tài khoản này để cuối tháng chi trả lương và các khoản chi phí trong tháng thì lại bị “hack” mất tiêu” - An Phương cho biết.

Một số TikToker cho biết họ bị "hack" số tiền từ vài chục đến cả trăm triệu trong tài khoản ngân hàng

Sau khi khoá thẻ, An Phương liên hệ với ngân hàng và được hướng dẫn làm các giấy tờ để xác minh. Tuy nhiên vì tài khoản ngân hàng có liên kết với Facebook nên cần đối soát nhiều. Nàng blogger chia sẻ dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn bị lừa đảo theo hình thức này. Được biết, do tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản mạng xã hội để thanh toán cho quảng cáo không yêu cầu mật khẩu hay mã OTP nên rất nhiều người gặp trường hợp như An Phương.

Tương tự An Phương, TikTok có tên Uyên Bác cũng lên tiếng cảnh báo về việc bị “hack” 20 triệu đồng trong tài khoản. Cô nhận ra điểm bất thường khi tài khoản liên tục bị trừ rồi cộng vào số tiền 20.000 đồng. Vì từng gặp phải trường hợp như vậy và liên hệ với ngân hàng để hướng dẫn khoá thẻ, không ảnh hưởng đến số dư nên cô chủ quan nghĩ không sao.

“Tài khoản của tôi khoá nhiều tháng nay, vừa mở lại mấy hôm thì bị tình trạng như vậy. Trong tài khoản ban đầu có gần 70 triệu, sau đó bị giảm xuống 51 triệu không rõ nguyên nhân. Khi mở lên thì thấy có 2 giao dịch, mỗi cái trừ 8,8 triệu đồng. Tôi chắc chắn không gửi mã OTP cho ai hết và không ấn vào link rác nào cả.

Khi tôi gọi lên tổng đài thì được báo là giao dịch được thực hiện qua Facebook. Nhưng tôi chưa từng liên kết thẻ này với Facebook mà chỉ có thêm vào trên Shopee và Momo. Bản thân tôi không biết vì sao bị trừ tiền vô lý như vậy” - Uyên Bác chia sẻ.

Nhiều người cho biết họ cũng từng gặp tình huống tương tự khi bị “hack” tài khoản ngân hàng liên kết với Facebook hoặc Shopee. Bên cạnh làm việc với ngân hàng, có thể liên hệ với Facebook để được hỗ trợ giải quyết. Một số trường hợp đã nhận lại được số tiền bị mất.

Chiêu thức lừa đảo không yêu cầu chủ tài khoản xác minh các bước nhưng vẫn mất tiền

TikToker Nguyễn Vũ Hoàng chia sẻ dấu hiệu của việc bị “hack” tài khoản ngân hàng thông qua Facebook Ads là thông báo trừ tiền qua Visa hoặc thẻ Master Card, không phân biệt trả trước hay trả sau. Bắt đầu từ số tiền nhỏ vài chục nghìn đồng, sau đó tiếp tục trừ các khoản tiền lớn hơn. Đây là “hack” chứ không phải lừa đảo vì không có bất kỳ yêu cầu thao tác, lừa điền vào link rác, lấy mã OTP. Chính vì vậy ai cũng có thể là nạn nhân.

Vậy câu hỏi được đặt ra là “Tại sao có thể trừ tiền dễ dàng như vậy và thông qua Facebook?”. Theo Nguyễn Huy Hoàng, có thể vì những nguyên nhân sau:

Thứ nhất, Facebook là nơi có thể thêm tiền vào mà không cần xác minh 2 lớp. Nên ban đầu khi bị trừ vài chục nghìn đồng thì tài khoản ngân hàng đã được đăng nhập vào nên không cần OTP hay bất kỳ bước xác nhận nào cả.

Thứ hai, tại sao lại có được thông tin thẻ?. Có thể khi sử dụng các dịch vụ như đặt phòng khách sạn, giao dịch mua bán, thông tin thẻ khi được add vào để thanh toán đã bị bán thông qua một mạng lưới quốc tế, nên thường các giao dịch bị “hack” được thông báo vào giờ đêm khuya muộn.

Đa phần những người bị “hack” thẻ Visa đều hoang mang vì không để lộ thông tin ở bất kỳ đâu hay cung cấp mã OTP cho ai, đồng thời không nhận được các tin nhắn, cuộc gọi lạ, mã link độc có dấu hiệu lừa đảo, nhưng tiền vẫn bị trừ một cách liên tục và dễ dàng.

Nhiều thủ đoạn chiếm đoạt tiền trong thẻ Visa, Master Card đầy tinh vi

Chủ shop "nhẹ dạ cả tin" bị lừa đảo chạy quảng cáo nghìn đơn

Ngoài ra, còn có chiêu thức lừa đảo bằng việc liên hệ với các chủ shop có nhu cầu chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok hay Shopee. Các đối tượng sẽ cho biết rằng đến từ công ty chuyên chạy Ads hàng nghìn đơn, có quy trình tư vấn, chốt sale, gửi hợp đồng rất bài bản, khiến “con mồi” bị lừa. Nếu các chủ shop “nhẹ dạ cả tin” vào những lời quảng cáo có cánh sẽ đồng ý chuyển tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng sau đó không có nghìn đơn nào cả mà tiền mất nhưng đơn hàng thì không đến.

Nhiều kẻ xấu lợi dụng tâm lý của người bán hàng, mong có nhiều đơn hàng từ chạy quảng cáo. Ban đầu các đối tượng sẽ nói là sẽ không lấy phí khi chạy quảng cáo cho đến khi ra đơn, sau đó tuỳ theo số lượng đơn sẽ tính tiền. Sau những ngày đầu chạy được số lượng đơn nhất định sẽ dừng, nhưng số đơn hàng bị hoàn trả.

Cuối năm 2022, Chị H. (Hải Dương) trình báo cơ quan công an về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng qua mạng xã hội. Theo thông tin cung cấp, chị H. cho biết đang bán hàng online trên Facebook và có kết bạn với một tài khoản tên N.N.L, người này tự nhận làm về Marketing Facebook, chuyên cung cấp các dịch vụ chạy quảng cáo, tăng lượng tương tác… để bán hàng. Sau khi nghe giới thiệu, chị H. mua gói tăng lượng người theo dõi trên Facebook cá nhân giá 850.000 đồng, thanh toán bằng chuyển khoản. Những giao dịch này diễn ra bình thường cho đến khi chị H. tiếp tục lên hệ mua thêm gói tăng tương tác bán hàng giá 9 triệu đồng và được cam kết bán 50 đơn/ngày, nếu không sẽ hoàn lại tiền.

Tuy nhiên khi đã thanh toán phí 9 triệu đồng, chị H. không thấy kết quả kinh doanh như lời quảng cáo, số đơn hàng bán được không như cam kết. Khi liên hệ lại thì nhận được phản hồi là do “tài khoản quảng cáo bị khoá”, “mới chạy bị lỗi phải chạy lại”, đồng thời yêu cầu chị H. mua thêm gói dịch vụ. Vì quá tin tưởng nên chị H. đã liên tiếp chuyển khoản tiền theo yêu cầu của N.N.L, tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Đến khi không có bất kỳ cam kết nào như ban đầu được thực hiện thì mới biết bị lừa.

Nhiều chủ shop "nhẹ dạ cả tin" bị lừa đảo chạy quảng cáo nghìn đơn

Cẩn thận với những chiêu thức tinh vi để tránh mất tiền oan

Hiện nay khi những cách thức lừa đảo ngày càng tinh vi, những đối tượng xấu thậm chí không cần yêu cầu chúng ta thao tác nhiều nhưng vẫn lấy được tiền. Ai cũng có thể trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo, mất tiền một cách đơn giản đến không thể lường trước. Chính vì vậy cần phải cẩn trọng tối đa, bảo mật tuyệt đối với tài sản của bản thân, đặc biệt là tài khoản ngân hàng.

Không cung cấp thông tin thẻ ngân hàng, số tài khoản, mã OTP cho bất kỳ ai. Đặc biệt là khi sử dụng để thanh toán trên các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội như Facebook Ads, Shopee, app đặt phòng…

Thông báo với ngân hàng và khoá thẻ khi có giao dịch bất thường. Hiện nay việc khóa thẻ có thể dễ dàng thực hiện nhanh chóng thông qua app hay trang web chính thức của ngân hàng đang sử dụng.

Nhiều lời khuyên được đưa ra như không nên để nhiều tiền trong tài khoản có liên kết với các nền tảng mạng xã, trang thương mại điện tử. Đồng thời khi chạy Ads trên Facebook chỉ nạp đủ số tiền mỗi lần chạy, không cho thanh toán trả thẻ.

Nếu có thể hãy cài đặt hạn mức chuyển khoản thấp, để tránh mất số tiền lớn nếu bị kẻ xấu nhắm tới. Đồng thời không nên để quá nhiều tiền trong thẻ. Không sử dụng liên kết thẻ ATM và Visa, vì như thế rủi ro mất tiền từ hai thẻ sẽ gấp đôi.

Cẩn trọng trong việc bảo mật thẻ ngân hàng, thôgn tin cá nhân để tránh rủi ro

Không bấm vào những đường link lạ từ những tin nhắn không rõ người gửi. Cẩn trọng với những cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng yêu cầu cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng.

Trong trường hợp thanh toán bằng máy POS, tuyệt đối không đưa thẻ cho nhân viên thu ngân mang đi nơi khác. Đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tài khoản vay để phát hiện kịp thời và giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch bất thường.

Những ai đang kinh doanh online nên cẩn thận với những lời chào mời về chạy quảng cáo được nhiều đơn hàng trên TikTok, Shopee… Cần tìm hiểu kỹ về quy trình chạy quảng cáo để tránh bị lừa và mất tiền vô cớ.

