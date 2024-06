Lý do Công Vinh "bơ" Thủy Tiên, khiến cả hai dính tin tan vỡ

"Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị", chính là câu Công Vinh đã thốt lên khi 5 lần 7 lượt dính vào những thị phi trên trời rơi xuống. Mới đây nhất phải kể đến việc cặp vợ chồng Vbiz bị đồn rạn nứt vì Thủy Tiên đăng status buồn, không theo dõi, không nhắc đến chồng trên mạng xã hội. Sau đó, Công Vinh đã lên tiếng phủ nhận chuyện ly hôn, nam cầu thủ còn thể hiện sự "bất lực" vì tin đồn lan truyền tới bố mẹ 2 bên.

Bên dưới phần bình luận, khi được cư dân mạng khuyên nên tăng tương tác và xuất hiện cùng bà xã để tránh bị đồn đoán không hay thì Công Vinh cũng lên tiếng. Theo đó, nam cầu thủ cho biết không sử dụng TikTok nên không thể tương tác cùng vợ. Ngoài ra, lý do Thủy Tiên chỉ follow một người là bạn thân chứ không phải chồng là do Công Vinh không có tài khoản mạng xã hội này. Công Vinh còn tiết lộ vợ chồng đã phải "chịu trận" suốt 30 phút bị bố mẹ giảng dạy dù không biết làm sai ở đâu, cuối cùng mới hiểu lý do là vì ông bà nghe tin đồn rầm rộ trên các diễn đàn showbiz.

Công Vinh cho biết Thủy Tiên không follow mạng xã hội của mình là do anh không dùng tài khoản TikTok

Liên quan đến tin đồn ly hôn Thủy Tiên, Công Vinh chia sẻ: "Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng cho cặp đôi 1 tràng rất lâu, 2 vợ chồng ngơ ngác chả hiểu là ý gì, riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Té ra ông bà đọc trên mạng nên sinh nghi 2 vợ chồng ly dị, quá khổ ạ".

Công Vinh đăng ảnh ngọt ngào cùng Thủy Tiên để phủ nhận chuyện tan vỡ

Hồi tháng 11/2023, Công Vinh gây chú ý khi chuyển khoản nóng 2 tỷ để tặng sinh nhật vợ. Thời điểm đó, Thủy Tiên đang gặp thị phi, bị netizen tấn công trên các phiên livestream bán hàng. Thấy vợ lại dính vào ồn ào, Công Vinh đã nhắn nhủ: "Ba mong mẹ yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc, nên ba muốn tặng món quà này cho mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi chơi ở nhà lo cho gia đình con cái thôi. Đừng làm gì nữa, mọi chuyện để ba lo. Ba nói này có gì không phải mẹ bỏ qua cho ba nhé, hay mẹ đừng bán hàng online nữa, vừa cực mà ba cũng lo mẹ sẽ bị tổn thương". Tuy nhiên, khi đó Thủy Tiên đã đáp lại: "Nếu không phải là đang bận livestream thì đã chạy ngay về nhà ôm chồng và nói 'Hông ấy mình tặng quà thôi bớt khuyên lại đi ba', có bao giờ khuyên mà tui nghe đâu sao khuyên chi hoài cho cực vậy?".

Trong nửa năm gần đây, Công Vinh ít khi cập nhật trên mạng xã hội, không xuất hiện trong bất kỳ sự kiện nào. Hồi tháng 12/2023, nam cầu thủ bất ngờ cập nhật khoảnh khắc ở nhà riêng và đùa rằng lý do phải đăng ảnh là để "chủ nợ" được yên tâm.

Dạo gần đây, Công Vinh ít đăng bài mới, "đóng băng" hầu hết các trang mạng xã hội

Thủy Tiên và Công Vinh tổ chức hôn lễ vào năm 2014, khi đó cặp đôi đã có 6 năm hẹn hò và sinh con đầu lòng. Đám cưới của cả hai từng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả bởi số tiền lớn được chi ra. Được biết, riêng tiền váy cưới trong đêm tiệc cũng lên tới 500 triệu đồng. Công Vinh còn trao cho bà xã chiếc nhẫn kim cương giá trị 1 tỷ đồng. Khâu trang trí tiệc cưới tiêu tốn khoảng 2 tỷ đồng với 45.000 mét vải lụa phủ khắp không gian đám cưới, 50.000 bông hồng trắng được 15 thợ lành nghề đơm kết ngày đêm… các vật liệu được chuyên chở bằng 10 xe tải.

Thủy Tiên và Công Vinh từng sinh sống trong căn biệt thự trị giá 22 tỷ nằm ở quận 7 (TP.HCM). Căn nhà nằm ven sông, có diện tích rộng 300 m2. Bên trong có 5 phòng ngủ và 100 m2 dành để trồng rau sạch. Đến năm 2021, vợ chồng Thủy Tiên quyết định phá căn nhà 22 tỷ để xây mới lại mới. Cho đến gần đây, một góc biệt thự sau khi xây mới của Thủy Tiên và Công Vinh đã được hé lộ. Căn nhà của Thủy Tiên lấy màu trắng làm màu chủ đạo, không gian được thiết kế theo phong cách sang trọng, tạo nhiều diện tích để các thành viên trong gia đình tụ họp.

Vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc sau gần 2 thập kỷ bên nhau

