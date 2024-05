Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ ra mắt vào ngày 1/7

Đến thời điểm này, Công an 63/63 địa phương đã xây dựng, trình UBND các tỉnh, TP kế hoạch tổ chức lễ ra mắt; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chuẩn bị lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở cả nước.

Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vào ngày 1/7, Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động ban hành các văn bản và triển khai thực hiện.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ tổ chức ra mắt trên toàn quốc vào ngày 1/7.

Cụ thể, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành 1 nghị định, Bộ Công an ban hành 1 thông tư, 2 văn bản hướng dẫn kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; hướng dẫn thực hiện bảo đảm sử dụng trang phục, huy hiệu, phù hiệu của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; hoàn thành tài liệu phổ biến luật và các văn bản có liên quan triển khai thi hành; quyết định phê duyệt, ban hành tài liệu, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gửi đến Công an các đơn vị, địa phương để tổ chức quán triệt, phổ biến.

Theo tổng hợp dự kiến của các địa phương, toàn quốc sẽ có khoảng 82.213 Tổ bảo vệ ANTT với 286.216 thành viên.

Tác giả: Nguyễn Hương

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân