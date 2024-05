Lừa hơn nửa tỷ đồng rồi trốn sang Dubai vẫn không thoát

Ngày 22/5/2024, tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phòng CSHS Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận đối tượng truy nã Nguyễn Trần Vinh (SN 1991), trú tại Thôn 2, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa do Cảnh sát Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất bắt giữ theo Quyết định truy nã quốc tế và dẫn giải về Việt Nam bàn giao giải quyết theo thẩm quyền).

Nguyễn Trần Vinh.

Trước đó, ngày 2/2/2021, Phòng CSHS Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận hồ sơ tin báo từ Công an huyện Nguyên Bình về việc anh Lý Trần Quân (SN 1994), trú tại Bản Luộc, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình tố cáo đối tượng Nguyễn Trần Vinh lừa đảo chiếm đoạt của anh Quân với số tiền sáu trăm triệu đồng hứa xin, chạy cho anh Quân vào biên chế ngành Công an năm 2017. Sau khi nhận tiền của bị hại, Vinh không thực hiện như hứa hẹn và cũng không trả lại tiền cho Quân mà dùng số tiền đó chi tiêu vào mục đích cá nhân. Đến khi không có khả năng trả lại số tiền trên cho bị hại, ngày 2/10/2020, Vinh đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Ngày 5/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng thời gian này, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vinh. Tuy nhiên Vinh đã bỏ trốn sang nước Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất.

Ngày 19/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã bị can đối với Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/10/2022, Interpol đã ban hành quyết định truy nã quốc tế đối với Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/3/2024, Cảnh sát Các Tiểu vương quốc Arab Thống Nhất đã bắt giữ Nguyễn Trần Vinh theo Quyết định truy nã quốc tế khi y đang làm nhân viên cho một quán cơm người Việt Nam bán tại Marina - Dubai.

Tác giả: Gia Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân