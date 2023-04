Lời khai nghi phạm cướp ngân hàng Vietinbank

Lê Phú Cao. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 22/4, Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ Lê Phú Cao (32 tuổi, ở xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa, quận Hải Châu.

Cao bị bắt vào tối 21/4 tại đường Đồng Kè 6 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai khoảng 11h ngày 20/4, Cao mặc áo khoác chống nắng, mang khẩu trang, cầm súng, roi điện đi vào chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa.

Lê Phú Cao cùng tang vật vụ cướp. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại đây, Cao dùng súng uy hiếp nhân viên và yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy được tiền, nam thanh niên bỏ vào bao nylon rồi lên xe máy rời khỏi ngân hàng.

Sau khi gây án, Cao di chuyển qua nhiều tuyến đường, thay đổi toàn bộ áo quần khi thực hiện cướp và đổi cả biển số xe máy.

Công an TP Đà Nẵng đã truy xuất hàng trăm camera an ninh trên các tuyến phố và của nhà dân để lần theo dấu vết nghi phạm cướp ngân hàng.

Lần theo dấu vết, tối 20/4, công an thu giữ những vật dụng mà nghi phạm vứt bỏ rải rác tại trong các bụi cỏ ven đường Dương Lâm (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), trong đó có cây roi điện và khẩu súng nhựa đồ chơi.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an đã làm rõ chiếc xe nghi phạm sử dụng khi gây án có biển kiểm soát 37D1-902XX, do một phụ nữ quê Nghệ An đứng tên giúp cô bạn đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Tiếp tục truy tìm, đến chiều 21/4, cảnh sát phát hiện chiếc xe này để trong hiên ngôi nhà tại đường Đồng Kè 6 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Cô gái cho biết xe này thường được bạn trai là Lê Phú Cao mượn sử dụng.

Thời điểm này, Cao không có mặt tại phòng trọ trên đường Đồng Kè 2, cách nơi bạn gái ở không xa. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, khi Cao trở về nhà trọ thì bị công an bắt giữ.

Cao khai sau khi cướp được số tiền lớn, nghi phạm đã mua sắm, trả nợ hết hơn 50 triệu đồng. Khi xem thông tin, hình ảnh về nghi can thực hiện vụ cướp được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội, Cao đã đi cắt tóc để thay đổi nhận dạng.

Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu hồi số tiền 590 triệu đồng, là phần lớn số tiền Cao cướp được nhưng chưa kịp tẩu tán.

