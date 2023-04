Bắt nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng

Ngày 22/4, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, các lực lượng công an thành phố đã bắt được nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng giữa trung tâm TP Đà Nẵng.

Cụ thể, qua quá trình truy xét, đêm 21/4, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), nghi phạm thực hiện vụ cướp tại phòng giao dịch một ngân hàng trên đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng khi đối tượng đang ở tại phòng trọ.

Lê Cao Phú bị bắt giữ tại phòng trọ trong đêm 21/4.

Bước đầu, theo thông tin từ phía ngân hàng và khai nhận của Lê Cao Phú thì số tiền bị cướp tại chi nhánh ngân hàng là 660 triệu đồng.

Trước đó, VTC Newsđưa tin, khoảng 11h ngày 20/4, một nam thanh niên cầm súng, roi điện đi vào chi nhánh ngân hàng nằm trên đường Đống Đa (phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

Tại đây, thanh niên này uy hiếp nhân viên ngân hàng và yêu cầu đưa tiền. Quá bất ngờ và hoảng sợ, nhân viên ngân hàng phải thực hiện theo yêu cầu của tên cướp.

Sau khi lấy được tiền, tên cướp bỏ vào bao ni lông rồi chạy ra ngoài, lên xe máy phóng chạy khỏi hiện trường.

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ cướp, ngân hàng có 6 nhân viên làm việc, gồm cả bảo vệ.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phối hợp với Công an quận Hải Châu cùng công an các quận, huyện và các số đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Lực lượng công an dẫn giải Phú ra xe, đưa về cơ quan công an.

Hình ảnh camera an ninh tại tại phòng giao dịch ngân hàng và các tuyến phố lân cận cho thấy, đối tượng gây án là một nam thanh niên đeo khẩu trang, mặt quần Jean và áo khoác chống nắng màu xanh sẫm, có mũ trùm đầu. Đối tượng sử dụng xe gắn máy hiệu Yamaha Nozza Grande màu xám, BKS số 43F1-428XX.

Kết quả xác minh cho thấy, đây là biển số giả, còn chiếc xe Nozza Grande màu xám cùng loại nhưng dùng biển số thật thì đang ở trong một tiệm cầm đồ.

Lần theo từng manh mối nhỏ, lực lượng Công an đã thu giữ bộ áo quần và khẩu súng nhựa mà đối tượng đã sử dụng khi thực hiện vụ cướp và bỏ lại ven đường ở quận Sơn Trà.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp.

Đến chiều 21/4, lực lượng Công an đã xác định được thông tin về nhân thân đối tượng nghi vấn và truy bắt.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục khám xét, tìm kiếm số tiền mà đối tượng đã cướp được và cất giấu.

Tác giả: XUÂN TIẾN

Nguồn tin: Báo VTC News