CLIP: Hình ảnh nghi phạm chở can xăng 20 lít vào phóng hỏa ở quận 8

Đến 20 giờ 40 ngày 21-11, Công an TP HCM, VKSND TP HCM và các cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường, đưa thi thể 3 nạn nhân về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Các nạn nhân gồm: chị D. (32 tuổi), cháu P.L.H.P (3 tuổi) và cháu T.L.T.K. (2 tuổi).

Nam thanh niên chở can xăng vào phóng hỏa căn nhà

Có mặt tại hiện trường, chủ tiệm vàng K.T. (quận 8) khóc ngất khi cháu nội bà là T.L.T.K. thiệt mạng trong vụ việc. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chủ tiệm vàng K.X. xác nhận cháu gái bà thiệt mạng và bà cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao xảy ra sự việc.

Anh T. (sửa xe đầu hẻm 260 Lưu Hữu Phước, quận 8) kể: "Lúc đó tôi thấy nam thanh niên mặc áo shiper chở theo thùng xăng gần 20 lít đứng ở đầu hẻm gọi điện thoại sau đó chạy vào sâu trong hẻm và xảy ra sự việc".

Xe cứu thương đưa các nạn nhân về nhà xác

Chị Cúc (hàng xóm nạn nhân) kể: "Thấy cháy nhiều người đã dùng thang vào cứu hai cháu bé nhưng việc giải cứu bất thành do khói quá nhiều".

Một nhân chứng khác cho biết sau khi gây ra vụ việc, nam thanh niên bỏ xe máy chạy bộ ra khỏi hiện trường sau đó vứt dao, bỏ áo khoác rồi đón xe ôm bỏ trốn nhưng đã lập tức bị bắt giữ.

Hiện trường vụ việc

Nam thanh niên chở can xăng vào gây án

Người nhà cho biết căn nhà có 4 người sinh sống. Khoảng 16 giờ, nam thanh niên mặc áo shiper đến giao hàng rồi sát hại chị D. sau đó người này phóng hỏa đốt nhà.

Bà Phùng Thị Thúy Quyên (Tổ phó tổ 60, khu phố 5, phường 15, quận 8) cho biết: "Bà P. là mẹ chị D. về sinh sống từ năm 1991. Xưa giờ không có mâu thuẫn, sống hiền lành, hay đi chùa".

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục đấu tranh, khai thác lời khai làm rõ nguyên nhân.

