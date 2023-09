Lời kể nhói lòng 4 Cảnh sát PCCC Công an quận Hà Đông bị thương

Đêm 12, rạng 13/9, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Hà Đông nhận tin báo chi viện vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ tại chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ngay khi nhận lệnh từ trung tâm chỉ huy chữa cháy, Đại úy Nguyễn Ngọc Việt, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng xuất 1 xe chỉ huy mang theo máy nạp khí, 2 xe chữa cháy cùng với 18 CBCS trang thiết bị bảo hộ cá nhân, mặt nạ phòng độc cách li, các phương tiện phá dỡ cầm tay đến hiện trường, tham gia triển khai phun nước làm mát tại khu vực tầng 2, 3, 4 tòa nhà.

Binh nhất Bùi Trung Hiếu mệt lả sau nhiều giờ chiến đấu với "giặc lửa".

Với sự cố gắng không mệt mỏi của lực lượng chức năng, rất nhiều nạn nhân được giải cứu đưa ra ngoài và chuyển tới bệnh viện.

Bên cạnh đó, tiến hành hỗ trợ trinh sát và tìm kiếm người bị nạn tại các khu vực trong căn nhà. Trong quá trình tổ chức tìm kiếm cứu nạn, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an quận Hà Đông đã cứu được 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ tại khu vực tầng 3. Ngoài ra, các anh cũng đã triển khai đưa gần 20 thi thể các nạn nhân từ tầng 4 đến tầng 9 xuống khu vực tầng 1 và bàn giao cho lực lượng y tế.

Mắt vẫn còn đỏ hoe do khói, khí độc xâm lấn vì nhường mặt nạ, bình dưỡng khí cứu người, nằm trên giường bệnh điều trị tại Bệnh viện 103, Hạ sĩ Lê Quang Khải, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hà Đông cho biết: Khi nhận được thông báo chi viện theo lệnh từ Trung tâm, sau 90 giây, các CBCS tổ công tác trực đã có mặt trên xe PCCC và xuất phát. Khi đến nơi, sau hiệu lệnh của chỉ huy, CBCS cầm các lăng chữa cháy lập tức tăng cường, tiến hành dập lửa và làm mát, phục vụ công tác CNCH…

“Khi xuống xe, tôi lập tức cùng với 6, 7 CBCS khác cùng đơn vị đeo bình dưỡng khí, tiến vào tòa chung cư nghi ngút khói lửa để hỗ trợ các đơn vị khác cứu người. Tầng 1 nơi để xe, mọi thứ hoang tàn, ngổn ngang do gạch vỡ của trần nhà sập xuống cùng sắt thép trơ trụi. Nhanh chóng có mặt tại tầng 3, tại phòng đầu tiên, tôi phát hiện có 3 người, 1 nam và 2 nữ trong tình trạng sức khỏe suy yếu nặng do nhiễm độc khói. Trong đó, một người con gái đang thoi thóp thở…” - Hạ sĩ Lê Quang Khải nhớ lại.

Không chút ngần ngại, Hạ sĩ Lê Quang Khải cùng Hạ sĩ Nguyễn Anh Tuấn và đồng đội tháo mặt nạ dưỡng khí, tiếp ôxy cho các nạn nhân, đồng thời tiến hành sơ cứu, cõng, dìu người bị nạn di chuyển khéo léo xuống tầng 1, đưa ra ngoài…

Hạ sĩ Lê Quang Khải và Hạ sĩ Nguyễn Anh Tuấn đang điều trị tại Bệnh viện 103

Sau khi đưa người bị nạn xuống an toàn, mặc dù thấy đường thở bị ảnh hưởng do vừa di chuyển cõng nạn nhân xuống mà không có mặt nạ dưỡng khí, nhưng lúc đó, việc cứu người cần hết sức khẩn trương nên các thành viên của đội tìm kiếm lại tiếp tục lấy mặt nạ sử dụng và di chuyển lên tầng 3 để tìm kiếm thêm người bị nạn. Cửa phòng nhiều hộ gia đình bị khóa, do đó, các CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH buộc phải phá cửa, nhiều mảnh trần cũng vì thế bung xuống….

Nhiều mối ẩn họa, nguy hiểm là vậy nhưng theo Hạ sĩ Lê Quang Khải, lúc đó mọi thứ diễn ra rất nhanh, anh em CBCS chỉ biết cố gắng tìm kiếm thật nhanh, làm sao cứu được nhiều người…

Cũng vì “cố gắng cứu được càng nhiều người càng tốt” mà những CBCS như Hạ sĩ Lê Quang Khải và đồng đội đã không quản hiểm nguy, liên tục tìm kiếm, hướng dẫn và đưa người bị nạn ra ngoài, chỉ đến khi bình dưỡng khí gần cạn, sức khỏe yếu dần, các anh mới đồng ý rút ra ngoài.

Đến tầng 1, Hạ sĩ Lê Quang Khải có dấu hiệu nhiễm độc khí và dần lịm đi. Hạ sĩ Nguyễn Anh Tuấn cùng với bình dưỡng khí gần cạn kiệt trong lúc rút ra theo hiệu lệnh của chỉ huy cũng phát hiện dấu hiệu không ổn về sức khỏe, nhưng anh vẫn cố gắng dìu đồng đội ra ngoài. Nhanh chóng được các y, bác sĩ cấp cứu, cả hai được lắp máy thở ôxy và đưa vào bệnh viện cấp cứu với biểu hiện bị nhiễm khí độc…

Cũng đang nằm điều trị tại Bệnh viện 103 như Hạ sĩ Nguyễn Anh Tuấn và Hạ sĩ Lê Quang Khải, còn có Hạ sĩ Nguyễn Tuấn Hùng và Binh nhất Bùi Trung Hiếu (thuộc Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hà Đông). Cùng với các CBCS đơn vị, trong lúc tìm kiếm CNCH, các anh đã bị nhiễm khí độc, do mưa trơn trượt nên ngã, đa chấn thương phần mềm, đau cơ…

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Hà Đông, những ngày qua, 1 chỉ huy đội và 1 CBCS được cắt cử ở bệnh viện để chăm sóc và hỗ trợ 4 đồng đội đang điều trị tại bệnh viện. Hạ sĩ Khải và Tuấn Anh đưa vào viện trong tình trạng khó thở, tức ngực và chóng mặt. Sau khi y, bác sĩ thăm khám, chẩn đoán bỏng hô hấp nhẹ do hít phải khí nóng… Hiện sức khỏe các anh đã hồi phục được khá nhiều.

Tác giả: X.Mai - X.Trường

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân