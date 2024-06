Lộ diện thiết kế pin trên iPhone 16 với cải tiến tản nhiệt vượt trội

Tản nhiệt là một trong những nhược điểm của pin trên dòng iPhone 15, tuy nhiên dòng iPhone 16 sẽ giải quyết vấn đề này nhờ thay đổi trong thiết kế từ Apple, ít nhất dựa vào rò rỉ mới nhất.

Quay trở lại với thiết kế trước đây khiến pin trên iPhone 15 có thể quá nóng, và ngay cả khi Apple tuyên bố giải quyết khả năng tản nhiệt qua phần mềm nhưng nhiều người vẫn cho rằng iPhone của họ đang bị quá nóng. Giờ đây, hình ảnh từ Majin Bu trên X chia sẻ cho thấy pin của iPhone 16 sẽ đặt bên trong vỏ kim loại thay vì giấy bạc truyền thống, điều này cho thấy Apple có một cách quản lý nhiệt mới mang đến khả năng tiêu tán.

Hiện tại, hầu hết pin smartphone đều được bọc trong giấy bạc màu đen và hầu như không có tác dụng tản nhiệt. Với thiết kế pin đặt trong vỏ kim loại, Majin Bu tin rằng điều này có thể giúp viên pin tránh bị quá nhiệt, ít nhất là trên lý thuyết. Một chi tiết thú vị khác được rò rỉ về pin của iPhone 16 mà Majin Bu chia sẻ đó là dung lượng pin sẽ là 3.597mAh. Để so sánh, pin của iPhone 15 là 3.367mAh.

Vì vậy, người dùng có thể mong đợi thời lượng pin trên iPhone 16 sẽ cải thiện so với tiền nhiệm của nó, trong trường hợp những hình ảnh rò rỉ chính xác. Được biết, dòng iPhone 16 sẽ bao gồm iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Vào năm nay, giới phân tích cũng dự đoán rằng các mẫu iPhone 16 sẽ có viền mỏng nhất so với bất kỳ smartphone nào trên thị trường.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn