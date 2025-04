Lễ hội Làng Sen năm 2025 được tổ chức quy mô toàn quốc

Tượng đài Bác Hồ về thăm quê làm bằng đồng Nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An khánh thành tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tượng đặt tại sân vận động Làng Sen, thuộc Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tượng được làm bằng đồng ép thủy lực công nghệ mới, lấy ý tưởng gợi nhớ hình ảnh Bác về thăm quê. Sau mấy chục năm rời quê hương ra đi tìm đường cứu nước, giành độc lập cho dân tộc, Bác Hồ chỉ có hai lần về thăm quê Nghệ An vào ngày 16-6-1957 và ngày 8-12-1961. Những lần về quê của Người luôn để lại hình ảnh đẹp về một nhân cách lớn nhưng vô cùng giản dị, gần gũi.