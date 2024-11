Lần đầu tiên không quân Việt Nam diễn tập cùng Ấn Độ về gìn giữ hoà bình

Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc năm 2024 tại Ấn Độ (VINBAX2024) là một hoạt động đối ngoại quân sự thường niên nổi bật giữa hai quốc gia bắt đầu từ năm 2018. Đây là diễn tập lần thứ 5 và là diễn tập thực binh lần thứ 3 do hai nước luân phiên tổ chức.

Your browser does not support the video tag.

Trực thăng HAL Dhruv của Không quân Lục quân Ấn Độ tham gia diễn tập VINBAX 2024

Năm nay, đoàn Việt Nam tham gia Diễn tập VINBAX với 47 thành viên và 2 quan sát viên. Đây là quân số lớn nhất kể từ khi hai nước bắt đầu tổ chức diễn tập song phương. Cùng với lực lượng thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Binh chủng Công binh, Học viện Quân y, đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Việt Nam cử 2 sĩ quan không quân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia.

Cụ thể, Trung tá Lê Thanh Duẩn thuộc Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân và Thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu, phi công thuộc Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 là phi công có nhiều giờ bay và kinh nghiệm trong hoạt động bay cứu hộ, cứu nạn.

Trung tá Lê Thanh Duẩn và Thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu chia sẻ kinh nghiệm bay với sĩ quan Không quân Lục quân Ấn Độ

Các sĩ quan không quân Việt Nam tham gia với vai trò là quan sát viên. Trong các ngày qua, ngoài các nội dung huấn luyện tập trung cùng đoàn tham gia Diễn tập VINBAX, các sĩ quan không quân đã tham gia các hoạt động: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tìm kiếm cứu nạn đường không; vai trò của không quân trong ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa, hỗ trợ nhân đạo và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; hậu cần tại chỗ; phương tiện tại chỗ); tham quan bãi cất, hạ cánh dã chiến của máy bay trực thăng vận tải trong hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hiệp Quốc; quan sát hoạt động vận tải hàng hóa bằng giá treo cẩu bên ngoài của các loại máy bay trực thăng vận tải như Mi-17, Chinook CH-47 của không quân lục quân Ấn Độ trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng công binh trong vận chuyển trang thiết bị xây dựng công trình của các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, vận chuyển hàng hóa, nạn nhân trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc.

Trực thăng HAL Dhruv của Không quân Lục quân Ấn Độ tham gia diễn tập VINBAX 2024

Trao đổi bên lề diễn tập, Đại tá Uday Ranna, Phi công lục quân Ấn Độ cho biết "VINBAX2024 là cơ hội tốt để chúng tôi có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nghiệp vụ với các đồng nghiệp Việt Nam - những phi công chuyên nghiệp, bản lĩnh đến từ một quân đội anh hùng".

Được biết, diễn tập VINBAX 2024 diễn ra từ ngày 3 đến 24-11 tại Trung đoàn Công binh 67, Lữ đoàn Công binh 474, quân khu miền Tây, đóng tại Ambala và Lữ đoàn 474 tại Chandimandir, Haryana, Ấn Độ.

Tác giả: Hải Giang - Dương Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động