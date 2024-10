Kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn huyện Kỳ Sơn

Công an xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ người dân di dời tài sản, đồ đạc của người dân bản Kim Đa và Piêng Hòm (xã Phà Đánh) đến nơi an toàn, tránh nguy cơ bị sạt lở