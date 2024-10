Nghệ An: Lũ ống bất ngờ xảy ra trong đêm khiến xã miền núi thiệt hại

Your browser does not support the video tag.

Video người dân cùng chính quyền xã Lượng Minh đối phó với lũ ống trong đêm.

Trận lũ ống bất ngờ xảy ra vào khoảng hơn 22h đêm 30/9 tại xã Lượng Minh khiến nhiều người dân bất ngờ. Trong đêm tối lũ ống, lũ quét xảy ra, một số nhà cửa người dân, trường học bị ngập nước. Người dân địa phương và chính quyền xã đã phải sơ tán người, đồ đạc ở một số địa bàn bị ngập nặng. Nhiều tài sản, đồ đạc bị cuốn trôi, thiệt hại.

Lũ ống bất ngờ đổ về trong đêm khiến nhiều nhà dân, trường học ngập lũ.

Theo nhận định sơ bộ, trận lũ ống khiến 4 bản của xã Lượng Minh bị thiệt hại nặng, trong đó 1 bản thiệt hại nặng nhất là Bản Đứa. Các bản khác như Minh Tiến, Minh Thành, Chằm Puông người dân cũng mất nhiều tài sản, nhà cửa do lũ.

Người dân tất tả vận chuyện đồ đạc, chạy lũ trong đêm.

Lũ ống về trong đêm khiến nước ngập sâu tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh, trong đêm tối học sinh và thầy cô giáo tất tả chạy lũ, di dời đồ đạc. Do phát hiện kịp thời nên không có thương vong nào, cơ bản đồ dùng học tập, trang thiết bị bị ảnh hưởng.

Nhiều tuyến đường trong xã, đường huyết mạch vào xã Lượng Minh sạt lở, việc tiếp cận hỗ trợ xử lý lũ ống gặp khó khăn.

Trận lũ khiến tuyến đường huyết mạch từ bản Xốp Mạt đi Chằm Puông, đường vào bản Minh Tiến sạt lở nghiêm trọng, tắc đường. Việc đó khiến công tác tiếp cận xử lý sau trận lũ ống gặp khó khăn.

Video Thầy cô giáo, học sinh tại trường học chạy lũ trong đêm.

Sáng 1/10, người dân và chính quyền đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận lũ ống gây ra. Hiện vẫn chưa có thống kê thiệt hại cụ thể.

