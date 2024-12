Khởi tố nữ nhân viên trộm mật khẩu tài khoản ngân hàng, lấy gần 450 triệu đồng của chủ

Bị can Vũ Thị Phượng tại cơ quan công an - Ảnh: T.B.

Ngày 18-12, Công an tỉnh Thái Bình thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Phượng (37 tuổi, ở xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3 điều 290 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra xác định Vũ Thị Phượng làm thuê ở công ty của bà T.T.H. tại xã Minh Khai, huyện Hưng Hà. Trong thời gian làm thuê, Phượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà H. nên đã nhìn trộm và ghi nhớ mật khẩu mở khóa điện thoại, mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng của bà.

Từ ngày 19-1-2023 đến 19-1-2024, lợi dụng việc bà H. giao điện thoại để xử lý công việc của công ty, Phượng lén đăng nhập ứng dụng Internet Banking, truy cập tài khoản ngân hàng, tắt chức năng thông báo biến động số dư và chuyển tiền sang tài khoản của Phượng 61 lần, với tổng số tiền gần 450 triệu đồng.

Qua vụ án trên, lực lượng công an đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên kiểm tra biến động số dư trong tài khoản ngân hàng.

Sử dụng mật khẩu phức tạp, kết hợp giữa chữ cái viết hoa, viết thường, số và ký tự đặc biệt và quản lý chặt chẽ các thiết bị điện tử có đăng nhập tài khoản ngân hàng, thông báo ngay cho ngân hàng khi phát hiện giao dịch lạ để khóa tài khoản và báo cáo sự việc.

Tác giả: Tiến Nguyễn - Khánh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ