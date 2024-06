Hot girl Thái Nguyên lái xe tải 30 tấn, một mình là nữ đi họp mặt hội lái xe với 200 người đàn ông

Tuổi thơ ăn ngủ trên xe tải cùng bố mẹ

Ngô Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1999, ở xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) làm công việc lái xe tải được hơn 3 năm. Hạnh nổi tiếng trên mạng xã hội, được mệnh danh là “bóng hồng xe tải”, “mỹ nhân xe tải”,... Kênh Tiktok với hơn 460 nghìn lượt người theo dõi của Hạnh đăng tải nhiều đoạn clip quay lại công việc mỗi ngày của cô, những lúc cô gái nhỏ nhắn làm chủ vô lăng một cách đầy điêu luyện.

Hạnh lớn lên trong gia đình làm kinh doanh các mặt hàng gỗ, bố mẹ mua xe tải để chở hàng đi nhiều địa phương. Bố lái xe, còn mẹ làm phụ xe nên từ 2 tháng tuổi, Hạnh đã được theo xe bố mẹ trên những chuyến đi. Tuổi thơ của Hạnh có nhiều ngày ăn, ngủ trên xe, đôi lúc thời gian trên xe còn nhiều hơn dưới mặt đất.

Mỹ Hạnh khéo léo làm chủ vô lăng.

Hạnh được nhiều người gọi là "Idol" trên mạng xã hội vì ngoại hình xinh xắn, cá tính và những clip lái xe điêu luyện.

Khi Hạnh học cấp 2, bố mở rộng kinh doanh ra các tỉnh: Hải Phòng, Cao Bằng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang,... Từ đây, Hạnh có cơ hội theo chân bố mẹ khám phá những vùng đất mới. Ngồi cạnh bố di chuyển khắp các cung đường Bắc Bộ, Hạnh nhận ra mình đã yêu thích công việc này từ lúc nào không hay.

Khi bày tỏ nguyện vọng được theo nghề lái xe tải đường dài, Hạnh bị bố mẹ phản đối kịch liệt, từ chối thẳng thừng. Nhưng rồi, cô nàng 9x đã dần dần thuyết phục được phụ huynh. Năm 2021, Hạnh thi bằng lái và có giấy phép lái xe hạng C.

Từ đó đến nay, Hạnh gắn bó với công việc lái xe tải đường dài. Dù thân hình nhỏ bé, chiều cao khiêm tốn nhưng Hạnh vẫn làm chủ được chiếc xe tải 30 tấn. Mỗi ngày, nữ tài xế điều khiển xe chở hàng hóa đi khắp nơi, có chặng đường lên đến hơn 200km từ Thái Nguyên đi Hà Giang. Đôi tay nhỏ nhắn của Hạnh ôm vô lăng, xử lý cực “ngọt” qua các triền núi, triền đèo, trong cả thời tiết mưa gió hay sương mù giăng kín.

Chiếc xe tải của Hạnh trang trí họa tiết Hello Kitty rất đáng yêu.

Một chiếc xe khác trang trí Doraemon.

Cabin giống như ngôi nhà thứ 2 của Hạnh.

Một điểm khiến nhiều người ấn tượng nữa chính là 2 chiếc xe tải ngộ nghĩnh, bắt mắt, có một không hai của Hạnh. Vì cầm tinh con mèo, nên Hạnh quyết định chọn 2 nhân vật là Doraemon và Hello Kitty để trang trí cho 2 chiếc xe của mình. Mỗi khi xe của "hotgirl xe tải" bon bon trên đường đều thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Bên trong cabin giống như một ngôi nhà nhỏ thứ 2 của Hạnh, có tủ lạnh và các thiết bị sinh hoạt cho cuộc sống thường ngày. Cô nàng lắp thêm đèn led, gắn thêm loa để nghe nhạc, da bọc ghế màu hồng rất “cute”.

Bóng hồng duy nhất trong hội tài xế Thái Nguyên

Hạnh tâm sự, bản thân không gặp trở ngại gì trong quá trình làm việc vì lái xe không liên quan đến cân nặng. Những thao tác khi lái đều dựa vào kinh nghiệm của người tài xế.

Rời chiếc xe tải, Hạnh duyên dáng, quyến rũ đầy nữ tính.

Hạnh là bóng hồng duy nhất của hội lái xe Thái Nguyên

Tuy nhiên, công việc lái xe vất vả cũng ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, thể trạng của cô. Khối lượng công việc mỗi ngày nhiều, giờ giấc không cố định nên Hạnh hay bị quá bữa, chán ăn. Công việc hay phải di chuyển lên những khu vực miền núi, xa xôi, ít quán xá nên ăn uống không đầy đủ khiến Hạnh bị sụt cân.

Mỗi chuyến đi với Hạnh như một cuộc phiêu lưu, khỏe mạnh, tỉnh táo thì lái xe. Lúc nào mệt, Hạnh dừng xe ở những nơi đông người qua lại, có ánh sáng để nghỉ ngơi.

Dù công việc có những đặc thù, khó khăn riêng song Hạnh bộc bạch, “quan trọng là mình thích chứ không có nghề nào là nghề của đàn ông hay phụ nữ”.

Cô và bạn trai quen nhau nhờ những lần đi ăn uống cùng nhóm lái xe.

Hạnh dự định sẽ lái xe đến năm 30 tuổi thì nghỉ.

Được biết, Hạnh là bóng hồng duy nhất trong những lần họp mặt 200 thành viên của hội tài xế Thái Nguyên.

Trong một lần đi ăn chung với nhóm tài xế xe tải, Hạnh đã gặp và nên duyên với bạn trai hiện tại. Chàng trai này cũng thường xuyên đồng hành với Hạnh trong các chuyến đi và chính là người ghi lại nhiều khoảnh khắc trong lúc làm việc của cô.

Hạnh dự định sẽ làm nghề lái xe tải đến năm 30 tuổi, sau đó chuyển sang làm quản lý công việc kinh doanh để có thời gian chăm sóc cho tổ ấm riêng.

