Hội nghị triển khai công tác Y tế năm 2024

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh hội nghị điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, kiểm soát tốt dịch bệnh

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: Năm 2023, ngành Y tế gặp rất nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng lòng, quyết tâm của cán bộ, nhân viên ngành Y tế, sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương, được nhân dân ủng hộ, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ, công tác Y tế đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Ngành Y tế thực hiện vượt 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được Quốc hội giao năm 2023 (đạt 12,5 bác sĩ trên 10.000 dân; 32 giường bệnh trên 10.000 dân; 93,2% dân số tham gia BHYT), thực hiện đạt và vượt 7/9 chỉ tiêu cụ thể ngành, lĩnh vực được Chính phủ giao. Bộ Y tế đã tham mưu Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, tích cực, kịp thời ban hành các văn bản để tháo gỡ khó khăn trong mua sắm, cấp phép nhập khẩu, lưu hành thuốc, vắc xin, vật tư, thiết bị y tế. Nhiều chiến lược, quy hoạch, đề án quan trọng cho phát triển trung hạn, dài hạn của ngành Y tế đã được xây dựng, hoàn thiện.

Đại dịch COVID-19 được kiểm soát, điều chỉnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang nhóm B từ ngày 20/10/2023. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt, không để xảy ra dịch chồng dịch; đẩy mạnh phòng, chống bệnh không lây nhiễm. Y tế cơ sở được chú trọng, đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 99/2023/QH15 với các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Ngành Y tế đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Triển khai đánh giá chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí đã tạo phong trào thi đua trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, đề án bác sĩ gia đình, khám chữa bệnh từ xa, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế trên 90%.

Đồng thời đẩy mạnh quản lý sức khỏe toàn dân; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trẻ em, người lao động; tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHYT. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển y dược cổ truyền. Công tác dân số, an toàn thực phẩm, quản lý môi trường y tế, đào tạo phát triển nhân lực y tế, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số y tế... tiếp tục được chú trọng. Bộ Y tế đứng đầu các Bộ về số lượng thủ tục hành chính cắt giảm.

Năm 2024, Bộ Y tế đề ra mục tiêu: Phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, kiểm soát tốt dịch bệnh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị, sinh phẩm y tế.

Ngành Y tế Nghệ An cơ bản hoàn thành tốt nhiệm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành đã báo cáo những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác Y tế năm 2023; đồng thời đề ra các phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt công tác Y tế năm 2024.

Năm 2023, ngành Y tế Nghệ An đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Công tác phòng, chống dịch bệnh được kiểm soát, không để dịch bệnh bùng phát, xẩy ra diện rộng. Công tác khám chữa bệnh được chăm lo toàn diện, chú trọng và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở Y tế, chăm sóc sức khoẻ người dân trong cộng đồng được quan tâm; nổi bật, việc phát triển chuyên môn kỹ thuật cao được chú trọng. Các chỉ tiêu sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện rõ nét. Mạng lưới các bệnh viện, cơ sở khám và chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, rộng khắp, đa dạng, cả công lập và ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân và nước bạn Lào. Công tác đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám chữa bệnh đạt nhiều kết quả tốt…

Ngành Y tế Nghệ An đã rất chủ động, tích cực trong việc chuẩn bị thuốc thiết yếu, vật tư y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc kéo dài trong các cơ sở khám chữa bệnh. Công tác dân số, an toàn thực phẩm được duy trì, thực hiện tốt. Vấn đề y đức, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế được chú trọng, có bước chuyển tích cực ngày càng đáp ứng sự hài lòng của người dân. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, một số tỉnh lân cận trong khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh nước bạn Lào giáp đường biên với Nghệ An.

Năm 2024, công tác Y tế tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, thuận lợi đan xen, tỉnh Nghệ An xác định, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển song song y tế chuyên sâu và y tế cơ sở. Nâng cao y đức, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Xây dựng cơ sở y tế “xanh – sạch – đẹp” đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của người dân. Đây là nhiệm vụ chính trị, xuyên suốt mà toàn ngành Y tế Nghệ An cần tập trung triển khai đạt kết quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái – Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Bộ Y tế đã đạt được trong năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị năm 2024, ngành Y tế tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh thể chế, cơ chế chính sách về y tế; tiếp tục tập trung giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế, cung cấp đầy đủ kịp thời vắc-xin... đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng; tập trung kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; tăng cường khả năng phân tích, dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch có thể xảy ra, nâng cao năng lực điều trị các bệnh không lây nhiễm, tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; khẩn trương hoàn thành và triển khai quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn