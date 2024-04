HLV Hoàng Anh Tuấn loại cầu thủ HAGL và Hà Nội FC khỏi danh sách U23 Việt Nam

Danh sách U23 Việt Nam Thủ môn: Nguyễn Văn Việt (SLNA), Đoàn Huy Hoàng (Bình Phước), Quan Văn Chuẩn (Hà Nội FC) Hậu vệ: Ngô Hồng Phúc (Thể Công Viettel), Hồ Văn Cường (CLB Công An Hà Nội), Lê Nguyên Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Trần Quang Thịnh (HAGL), Lương Duy Cương (CLB Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Thắng (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Nguyễn Mạnh Hưng (Bình Phước) Tiền vệ: Nguyễn Văn Trường (Hà Nội), Hoàng Văn Toản (Công an Hà Nội), Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Nguyễn Đức Việt (HAGL), Võ Hoàng Minh Khoa (Bình Dương), Nguyễn Đức Phú (PVF-CAND), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa) Tiền đạo: Nguyễn Quốc Việt (HAGL), Nguyễn Minh Quang (Đà Nẵng), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương), Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam), Võ Nguyên Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC).