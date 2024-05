Hai anh em ruột tử vong dưới giếng do ngạt khí độc

Xã hội

Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Krông Năng tổ chức cứu nạn, đưa thi thể 2 anh em ruột tử vong dưới giếng sâu do ngạt khí.