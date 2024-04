Giải Petanque (Bi sắt) vô địch quốc gia năm 2024 sẽ diễn ra tại Nghệ An vào trung tuần tháng 4

Thể thao

Ngày 05/4/2024, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch về tổ chức giải Petanque (Bi sắt) vô địch quốc gia năm 2024. Đây là một trong những giải nằm trong hệ thống thi đấu Quốc gia do Cục Thể dục Thể thao ủy quyền cho Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đăng cai, tổ chức. Theo đó, giải dự kiến sẽ khai mạc từ ngày 13-22/4, tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh Nghệ An với sự góp mặt của hơn 300 VĐV đến từ 17 đoàn trên cả nước tham gia tranh tài.