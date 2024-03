Giải cứu nam thanh niên “ngáo đá” cố thủ trên cột đèn

8h ngày 22/3, người dân lưu thông trên quốc lộ 22, đoạn giao với đường Nguyễn Ảnh Thủ (địa bàn giáp ranh giữa xã Bà Điểm, (huyện Hóc Môn) và phường Trưng Mỹ Tây (quận 12, TP Hồ Chí Minh) phát hiện nam thanh niên có biểu hiện bất thường đi bộ ra giữa quốc lộ 22.

Đội cứu nạn tiếp cận nam thanh niên từ trên cao

Triển khai phương tiện giải cứu nam thanh niên.

Thanh niên này leo lên trên cột đèn chiếu sáng có độ cao hơn 20m. Khi đến lưng chừng, nam thanh niên đứng chơi vơi trên thanh thép bắt ngang cột đèn, miệng lảm nhảm la hét. Người lưu thông trên đường dừng lại khuyên can nhưng nam thanh niên này vẫn hò hét múa trên cột đèn.

Công an xã Bà Điểm, Công an phường Trưng Mỹ Tây đã xuống hiện trường giải tỏa đám đông để tránh ùn ứ giao thông. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận 12 đã điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu.

Sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, tổ cứu nạn cứu hộ quyết định tiếp cận khống chế đối tượng.

Nam thanh niên được di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Xe thang được di chuyển đến sát vị trí của nam thanh niên, cán bộ chiến sĩ đã khuyên nhủ nam thanh niên nhưng tinh thần người này không ổn định la hét, bất hợp tác. Để tránh trường hợp nam thanh niên bị kích động nhảy xuống đường, phía dưới hệ thống nệm được triển khai.

Nam thanh niên được bàn giao cho Công an phường xử lý.

Tổ công tác áp sát, tiếp cận khống chế đưa nam thanh niên xuống đất an toàn, giao cho Công an phường Trưng Mỹ Tây, quận 12 xử lý.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn